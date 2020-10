Il rimbalzo del pil e il terremoto in Turchia

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Pubblicità

Il Pil c’è e si batte con noi, la ripresa manifatturiera del terzo trimestre è stata addirittura maggiore del previsto (dagli ottimisti). E’ una prova importante per l’economia e per definire le strategie con cui andare avanti nel contrasto intelligente della pandemia. Intanto si dimostra l’elasticità del sistema produttivo italiano, in grado di passare dal quasi fermo del secondo trimestre al balzo del terzo e se ne mostra anche il peso rispetto ad altre componenti dell’economia. In questi giorni di nuove restrizioni la capacità produttiva sembra tutelata in modo ancora maggiore rispetto al periodo marzo-aprile e c’è la fondata speranza che la compressione della crescita sia ridotta solo ai settori specificamente colpiti (per primi la filiera agroalimentare e quella dei servizi turistici e della mobilità)

Pubblicità

qui si coltiva una simpatia personale per Leonardo Becchetti e quindi via libera alle sue valutazioni sui prossimi mesi

Ignazio Visco, governatore della banca d’Italia, mette in guardia dagli effetti di medio termine e anche di lunga durata della crisi sanitaria sull’economia (meno ottimista, insomma, rispetto alla riga sopra)

tornando sul lato più ottimista, e con ragioni, ecco il ministro Roberto Gualtieri, al quale va dato atto di aver creduto da tempo alla forza del recupero nel terzo trimestre

il centro studi Confindustria si tiene basso con le stime per le prossime settimane

la recessione che colpisce maggiormente il lavoro femminile

la Francia che richiude per covid, le reazioni e il tasso di approvazione delle scelte presidenziali e del governo

si va verso ulteriori strette

è ovvio, se passa troppo tempo tra tampone e risultato il tracciamento se ne va a farsi benedire

intensivisti di tutta Europa sotto pressione

anche negli USA succede che chi ha risposto meglio per primo alla crisi sanitaria ora sta come gli altri

La famiglia dell’assassino islamico e l’impossibilità di capire i progetti dei giovani radicalizzati

il fortissimo terremoto nell’Egeo, con la città di Smirne in Turchia particolarmente colpita

la sottile paura degli ultimi giorni: i sondaggi sottovalutano l’elettorato di Donald Trump

Pezzettini di asteroide raccolti, sigillati e inviati sulla terra. Ne parleremo