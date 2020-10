Quando arriva il vaccino per il Covid?

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Oggi le nostre cene siano istituzionali, come si addice ai momenti in cui il paese deve sentirsi unito. Sergio Mattarella premia chi si è impegnato contro la crisi sanitaria e chiede a tutti di essere attenti e responsabili.

Situazione critica ma con regole la vita continua, dice oggi Giuseppe Conte, durante l’incontro con lo spagnolo Pedro Sanchez. Ed è il succo di ciò che ci attende per i prossimi mesi.

Ieri si diceva inizio primavera ma la data indicata da Conte sembra più credibile (proprio per i primi primi) in base a ciò che hanno detto scienziati e case farmaceutiche nelle ultime settimane.

Quella di Roberto Burioni in realtà è una sottile ma giusta distinzione. Giorni fa lui stesso aveva pubblicamente gioito per la notizia della prossima richiesta di autorizzazione di un vaccino, ma appunto specificando che era un passo importante ma non era il traguardo raggiunto. Quindi leggete le sue parole alla luce di questa necessità di chiarezza specialmente richiesta a chi è nella sua posizione.

Pluralismo regionale nelle risposte alla pandemia (ed è un bene, per evitare il blocco totale si tentano maggiori restrizioni parziali). La Campania aumenta controlli e limiti. Veneto ed Emilia-Romagna per ora tengono aperto il più possibile.

E ciascuno ha la sua idea.

E sulle scuole e la loro apertura e la loro sicurezza da leggere e parlarne a cena Fabio Sabatini.

Il Nord Europa ha fatto un bel po’ di errori durante l’estate e l’inizio dell’autunno e da lì sono partiti i guai virali per tutto il continente. Lo dice l’organizzazione mondiale della sanità.

Una cosa si è capita: stiamo entrando (anche da questa parte dell’Atlantico) nei mesi più difficili, in cui si vedrà la meta ma nel frattempo saliranno fatica e sofferenze. Negli USA la vedono esattamente così.

Seguite su Instagram Filippo Santelli di Repubblica, pubblica da un ospedale cinese in cui è ricoverato.

L’avrete già visto ma qui viene riproposto, perché l’asse Conte-Fedez ha qualcosa di affascinante di cui dovete per forza parlare a cena.

Attenzione, perché ci sono anche le mutazioni pericolose del virus. Certamente non c’entra con il caso del ciclista nuovamente positivo, però sono cose che fanno comunque preoccupare.

A cena dovreste dire che vi rifiutate anche di immaginare un piano B per la serie A.

I titoli europei, quelli emessi per finanziare il fondo Sure (che copre le spese dei paesi membri per assicurare un reddito a chi perde il lavoro), vanno fortissimo sui mercati finanziari al loro debutto. E’ un primo passo, ma vista l’accoglienza si potrebbe insistere e provate a immaginare come cambierebbero i rapporti politici nella Ue

Appunto, l’Europa potrebbe (è quasi certo) cambiare in modo profondo, sia per i titoli comuni europei sia per la forte dotazione di bilancio comune

Evviva Ciriaco De Mita (ripescaggio Foglio per dare profondità alle conversazioni a cena).

Qualcosa si muova attorno al Montepaschi e la Borsa se ne accorge.

Manca poco alle presidenziali, vogliamo solo sondaggi dagli USA.

Però prendiamo anche atto dei forti sospetti su manine russe nella diffusione e forse nella produzione ex-novo di email imbarazzanti per il figlio di Joe Biden.

Liverpool e Manchester fanno una specie di brexit calcistica a rovescio.

In compenso il sole sta tranquillo.