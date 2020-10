I No Mask, in realtà, non esistono

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Pubblicità

Il test super veloce è la partita più importante di questi giorni e potrebbe cambiare la gestione della pandemia, se non altro abbattendo i costi, diretti e indiretti, della diagnostica. Questo è l’annuncio dell’università di Oxford che apre più di una speranza concreta

Pubblicità

Se però dovete parlare di trasporto pubblico guardate sempre cosa scrive Andrea Giuricin

Il Censis ci fa sapere che la ribellione anti-mascherine e anti tutto il resto non c’è, anzi, c’è una maggioranza schiacciante a favore delle restrizioni e della prudenza

Twitter conserva e poi restituisce (opinioni, battute, giudizi)

L’Europa preoccupa l’Oms

Anche in Francia dopo aver annunciato e comunicato poi devono precisare per far sapere esattamente come si riorganizza per qualche settimana la vita sociale

E Emmanuel Macron al suo meglio, con la sua speciale, insospettabile, capacità di empatia

I mercati finanziari accusano il colpo delle forti restrizioni al commercio in Europa

Confindustria dialogante e non lamentosa

Effetto indiretto di Brexit: la Scozia chiede l’aiuto dell’Europa per liberarsi dai vincoli di UK. Sembra la guerra dei cent’anni

Donald Trump lontano da Joe Biden nei sondaggi prova a spostare il centro dell’attenzione mediatica dalla pandemia alle attività del figlio di Biden, Hunter, in Ucraina. Vecchia storia, già spolpata dalla comunicazione trumpiana e che ora si tenta di ravvivare con presunte nuove rivelazioni affidate a un giornale campione di scoop sempre molto equivoci, il New York Post, e il cui rimbalzo sui social è stato bloccato da Facebook e Twitter

Ma tanti hanno già votato o stanno votando e i democratici ritengono che siano soprattutto dei loro

L’addio a Jole Santelli