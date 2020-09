I nemici di Azzolina e l'addio a Quino, il papà di Mafalda

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Ma sì, tanti temi che sembravano dominare le cene fino a Natale sono tramontati senza che ce ne accorgessimo. È sparita la crisi imminente, si è ammosciato il rimpasto, non tira più di tanto lo scontro sul Mes. Allora proviamo per cena a sollevare un tema normalmente iper noioso, il concorso della scuola, e a trarne qualche indicazione generale. Perché dopo la determinazione mostrata dalla ministra Lucia Azzolina, capace di resistere a mugugni e proteste nella maggioranza e quindi di mantenere le date previste per abilitare 32.000 precari attraverso prove statali, adesso arriva, per la ministra, la prova più dura, con l'opposizione sindacale al concorso. Sarà dura resistere e certamente è una sfida che ci farà capire qualcosa

E succede pure per l'ingresso dei referendari per i Tar, dovrebbero entrarne 40 col concorso programmato dal 6 al 9 ottobre, ma fioccano le (assurde) proteste

Occhio che si comincia con la manovra, quella speciale 2021 che comprende il Recovery fund

Giuseppe Conte si dice non preoccupato dal rischio stallo in Ue sul Recovery Fund. Ma allo stesso tempo incita gli altri paesi ad accelerare: “Certo che facciamo presto”.

Tra tamponi e controlli si va avanti nell'agenda parlamentare e questo è un passaggio importante

Il campionato va

Sì questa è l'unica condizione davvero importante per gli Usa.

Vi basta per il dibattito? In caso via sul treno di Joe Biden

Nicholas Kristof è una persona seria

È morto il papà di Mafalda, un gigante del fumetto

Renato Zero compie gli anni e noi potremmo parlarne a cena

Qui andiamo pazzi per le previsioni del tempo anche un po' drammatizzate