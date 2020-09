Imparare a copiare

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il ventennio perduto, dice Giuseppe Conte, riferendosi al periodo cominciato nel 2020. Cita un’espressione usata da vari economisti e che di solito rimanda alla necessità di riforme coraggiose e strutturali. Conte oggi ha visto la presidente svizzera, Simonetta Sommaruga, e ha citato con un certo compiacimento per la capacità di resistere del sistema economico nazionale le stime indipendenti sull’andamento dell’economia e dei conti pubblici. Con una contrazione del pil poco inferiore al 10 per cento e deficit fortemente in salita, mentre le possibilità di recupero saranno già concrete e molto forti nel 2021. Conte ha parlato però anche di Inps, per contestare la tesi demagogica di Repubblica sullo stipendio eccessivo di Pasquale Tridico ma anche per chiedere, al presidente dell’Inps, di migliorare la prestazione dell’istituto nell’erogazione dei pagamenti della cassa integrazione. Ci perda pure qualche ora di sonno ma cerchi di accelerare, ha detto

Pubblicità

Pubblicità