L'appello di von der Leyen e il piano Zingaretti

Da dove partiva oggi lo sviluppo della crisi bielorussa.

Ursula von der Leyen fa appello ai governi europei, confidando in un confronto aperto e in risposte rapide.

Le tensioni con l'Ucraina, il ruolo ambiguo e minaccioso della Russia.

Mentre Putin ha da fare anche con Iran e Cina.

Pressioni, respinte, anche sul governo libanese.

Joe Biden va alla convention con sondaggi non univoci.

Parla di economia (e lascia a Kamala Harris il ruolo di antitrump).

Parte la convention democratica e qui qualche spunto dal passato.

Bernie Sanders l'eterno ottimista.

Nicola Zingaretti ha un piano per le riforme. Vi piaccia o no, lo consideriate serio o no, è un modo per adornare dei famosi contenuti l'accordo politico sempre più stretto con i 5 stelle. Per questi ultimi si usi, a cena, un'analisi storica di un certo peso. Con l'operazione di avvicinamento operativo al Pd (per quanto discussa dai puristi di entrambi i lati e da quelli che invocano la categoria astratta delle persone serie) si realizza un passaggio raro nella storia italiana, ma sempre molto proficuo. Si porta a compimento la politicizzazione e costituzionalizzazione di un movimento antipolitico e anticostituzionale, oltre che populista e con tendenze naturali verso la destra pericolosa. È un risultato di rilievo. In passato le cose peggiori per l'Italia sono avvenute quando lo spontaneo populismo di grandi parti dei cittadini veniva abbandonato a sé stesso e poi blandito in modo strumentale. In questo caso la politica attiva e forse lo stesso successo elettorale hanno fatto il miracolo di costringere i populisti a confrontarsi con la realtà. E, doppio colpo fortunato, li hanno portati a responsabilità e a compromessi, cioè dalle parti della politica praticata e non descritta polemicamente e basta. Poi figuriamoci restano quello che erano e il processo di costituzionalizzazione sarà ancora da completare, ma è evidente, ad esempio nella rivolta serpeggiante contro il vincolo di mandato imposto dalla Casaleggio & associati, che passi rilevanti sono stati fatti e soprattutto che la direzione è segnata.

Andrea Marcucci ha un ruolo nel Pd, da cui non è uscito verso Italia Viva pur avendo forte rapporto personale con Matteo Renzi, e vede le cose molto diversamente da Zingaretti.

E c'è anche le linea Nannicini.

Questa invece è l'opposizione.

Oggi Foglio carico di questione romana, con invotabilità di Raggi e anche constatazione della mancanza di proposta e candidature nel Pd e nel suo mondo. Allora andiamo a vedere l'unico candidato di area centrosinistra che ha già cominciato la sua campagna, anche se per ora in proprio e senza la benedizione dell'apparato.

Crisanti apprezza lo stop alle danze.

Lo avevano già fatto mesi fa in Corea.

Dove vanno e da dove ritornano le cialde del caffè.

La stella che corre verso il buco nero (ricordate che non proprio buchi in cui si casca).



Ogni tanto se ne parla.

Non è periodo di viaggi, ma a futura memoria un po' di regole sociali francesi.

A Torino pioveva tanto.

La Roma passa di proprietà.