Zizzania nel governo e spie russe a caccia di vaccini

Altro che autostrade, Mes, decreti sicurezza o nomine, ecco cosa davvero mette zizzania nella maggioranza (che poi è sempre la solita storia, è la futura legge elettorale). Perché invece, per tutte quelle altre cosacce, notate oggi la calma olimpica che regna, con l'azzeramento del tasso di polemiche.

La questione della public company



A proposito, qui si parla di situazione Alitalia

Informazione di servizio per cene molto puntigliose

Alè ohò alè ohò

Un po' di cronaca

Il super buco informatico di Twitter. Dopo l'attacco hacker diretto ad alcuni tra i più famosi utenti della piattaforma le azioni del gruppo scendono ma non precipitano. Il problema però resta e la figuraccia è mondiale







Spie russe che rubano le ricerche sul vaccino anti-coronavirus



Chi protesta contro Putin e viene arrestato



La parola definitiva sul covid come causa o concausa di morte. Ha avuto effetti diretti nell'89% dei decessi

Negli stati uniti continuano a prendere tremendamente a cuore l'opposizione alla mascherina



Antonio Bassolino è il nostro miglior twittatore nazionale, con uno stile ironico e un grande umorismo

Molto più efficace dei blocchi delle auto

Ripeschiamo grazie a Marco Bentivogli, ma a cena parlatene solo se non c'è rischio di gaffe



Da non perdere e parlatene molto a cena, rompendo il muro di diffidenza per i temi nerd. Spiegate che quelle esplosioni potentissime nella parte esterna del sole sono diverse dalla fusione nucleare che avviene all'interno (dipendono dall'accumulo di enormi potenziali elettrici)

Il golf oltre le misure sensate, se cominciano a tirare la palla a 423 yards cioè a 387 metri i campi non hanno più molto senso (è come se un calciatore tirasse in porta da centrocampo facendo arrivare il pallone all'obiettivo con lo stesso tempo che ci mette dal limite dell'area)