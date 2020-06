Il bonus vacanze e le polemiche su Sarri

Dopo il libro Bolton mette il carico con le interviste

Opere che procedono, e questa, l'alta velocità Napoli Bari, impegna più di 6 miliardi su un percorso difficile e con ottime soluzioni ingegneristiche. Mentre questa linea trasversale rispetto alle grandi assi del territorio italiano va avanti si parla anche di un altro progetto, ancora più a sud, per collegare Brindisi a Reggio Calabria.

Ma cari 5 stelle, detto volgarmente, ma a voi che vi frega di questo Parisi? E non venite a dire che è l'uomo simbolo del reddito di cittadinanza, perché non è vero, e si può fare la prova chiedendo in giro, a campione: solo una minuscola minoranza di italiani sa chi è e ancora meno sono quelli che lo associano al reddito di cittadinanza. Ma se non vi sbrigate a liberarvene sempre più italiani sapranno chi è. Quindi, torniamo alla domanda iniziale, ma che ve ne frega di questo Mimmo Parisi?

Attenzione a Taranto e all'ex Ilva

I progetti su Alitalia e già pronta l'opposizione sindacale





A parte il "fuori dal coro" mentre qui si è coristi militanti e il titolo troppo banale, si consiglia di leggere Brambilla sulle pensioni. Perché se ne intende e perché le sue verità hanno dato molto fastidio al Salvini propagandista di quota 100 e altre stupidaggini. E gli ha dato fastidio pur essendo vicino alla Lega e già loro responsabile della previdenza

Conversioni (o forse ritorni alle idee giovanili)



Le regole del bonus vacanze

L'Ungheria dell'antiliberale Viktor Orban sempre più fuori dalle prassi europee



Speriamo bene





Non c'è vicenda cinese senza comunicazione con l'eroe popolare

E vai col vaccino



Chiusure buone e rischi inevitabili (ma veramente pensavate di tenere a casa i tifosi dopo una vittoria?)

Intanto si discute su Sarri

Pianeti simili al nostro con stelle che sembrano il sole di queste parti