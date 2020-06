I magistrati in visita da Conte e Churchill secondo Boris Johnson

In Europa frena ma nel resto del mondo il virus corre.

Cosa ha prodotto il Covid-19 in termini di eccesso di mortalità.

L’indagine riprende la discussione politica e giornalistica sulle scelte dei giorni iniziali e più difficili della pandemia. Dopo le prima imprudenti dichiarazioni della procuratrice, e oggi con la missione a Palazzo Chigi, l’indagine si è ulteriormente mediatizzata, trasformandosi, anche prima del dovuto, in evento che divide le platee secondo le simpatie politiche. Gli argomenti che vanno contro questo tentativo di polarizzazione sono quelli, come sempre, basati sulla complessità e su una specie di sano scetticismo. Perché, a parte le “carte che incastrano il presidente del consiglio” (bum!), esibite da alcuni giornali favorevoli alla futura vittoria del centro-destra, ci sono solo elementi di indagine non univoci e che si prestano diverse letture, oltre a vari elementi contro deduttivi. E’ noto che altre regioni hanno istituito autonomamente le zone rosse. Mentre è argomentabile che il governo avesse in animo di arrivare rapidamente al lockdown completo e in quella prospettiva non avesse spinto per una nuova zona rossa in Lombardia dopo quelle già stabilite. Questa ultime valgono poi evidentemente come prova degli autonomi, se non addirittura esclusivi, poteri regionali in merito alle chiusura sanitarie locali.

Errori (e brutte figure) regionali lombardi.

Sbrighiamoci (che ne dite di usare un noi invece di un voi?) con gli aiuti alla moda, perché le stagioni incombono e le collezioni urgono.

Vedere Italia Viva e anche sorridente per qualcosa che si deve al governo è una cosa che consola e che rincuora, per i renziani e per le famiglie.

Idee sulla scuola che girano attorno al Foglio e alle nostre cene.

Altra mandata di dollari prossimamente in arrivo negli Usa.

Benetton si butta sulle sneaker, esperimento coraggioso, per rinverdire successi storici o capire che non è più il caso (speriamo la prima).

Il palazzone trumpiano che verrà buttato già ad Atlantic City.

Un dibattito del 1994 con Montanelli ben ripescato da Ferdinando Cotugno su temi che hanno a che fare con il razzismo.

Ai polemisti, agli iconoclasti e a Montanelli ciò che spetta, da parte di Giuliano Ferrara oggi sul Foglio.

Boris Johnson sul suo terreno preferito, la polemica parzialmente culturale super polarizzante, in cui conta solo dividersi e azzuffarsi intellettualmente, dove la superficialità vince, e in più tutto ruota attorno alla figura del suo amato Winston Churchill, di cui l’attuale premier di vanta di essere biografo e forse emulo.

Joe Biden, umanamente, ha tutto dalla sua. Ma saprà governare?

L’esposizione al rischio sulle strade sui monopattini sembra molto più alta che con altri mezzi, forse serve qualche controllo in più e qualche regola, di fronte alla gravità di fatti come questo.

