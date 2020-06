Trump che non va al funerale di Floyd e la vera proposta di Confindustria

Donald Trump non va al funerale di George Floyd, ma ne accenna dalla fortezza della Casa Bianca

Se George potesse parlarci ora sarebbe contento dei nostri risultati… La suprema passione del presidente per il cattivo gusto

Qui siamo vicino alla Casa Bianca

Joe Biden va al funerale e prende posizione sul fallimento delle politiche con cui si dovevano sanare le ferite del razzismo

Trump va dai pescatori e parla di Borsa

I 5 stelle hanno da tempo imparato cos’è il pragmatismo e forse anche qualcosa di più. Forse solo tatticamente, ma hanno capito che non bisogna farsi isolare, in uno scenario fluido come quello della politica italiana, impiccandosi a fissazioni e a idee immutabili. La loro avversione al Mes non ha senso, cominciano a rendersene conto, e soprattutto cominciano a intuire che quella è una battaglia salviniana e meloniana, ed è conveniente per una forza come il movimento 5 stelle lasciare che, almeno qualche volta, siano gli altri a impiccarsi alle loro idiosincrasie. Lasciando che il cerino dell’antieuropeismo bruciacchi le dita di leghisti e fratellisti

Stanno capendo, insistiamo sul tema, che il loro spazio politico è non solo quello che qui si era detto più volte, e cioè quello di una specie di partitone assistenziale con localizzazione prevalente centro-sud. Forse comincia a balenare in loro, e nella realtà c’è qualche riscontro, la cognizione di essere diventati anche un partito, molto sui generis, della governabilità. La novità consiste nel fatto che sarebbero il primo partito nella storia a offrire sul mercato politico la governabilità, quella che negativamente si chiama entrismo, ma partendo da un punto di vista populista e da un elettorato in buona parte anti-politico. Questo è un fatto nuovo. Certamente servono analisi e studi per capire cosa sta succedendo, anche con la figura di Giuseppe Conte ormai imposta nel ruolo primario, nel movimento già grillino. Ciò che non serve, perché è confondente e un po’ scorrettamente intrigante, sono le stime elettorali dell’ipoteticissimo partito di Conte

Ovviamente il Mes diventerebbe, con la svolta grillina, uno strumento con cui rinsaldare la maggioranza, purché siano chiari gli obiettivi da raggiungere con le spese straordinarie

Di solito non si avvia un dialogo esordendo con “sparisce”, a occhio se ne farà pochissimo

La vera proposta di Confindustria è questa che ha a che fare con l’estensione a due anni della cassa integrazione. E’ il modo per far assorbire alle aziende lo choc di produzione e di domanda causato dall’epidemia. Ragiona su questo e altro Andrea Garnero, parlatene a cena

Mattia e chi gli diceva che il Covid con Codogno non poteva avere a che fare

Per l’influenza vacciniamoci tutti, anche oltre alle età indicate qui

Come indossare la mascherine, perché quelle super tecniche sono non solo esagerate ma anche brutte per andare in giro

Tutti in Svizzera (e viceversa)

Appointment e disappointment, alla Bbc

Il festival musicale di Evian sarebbe un appuntamento interessante solo per appassionati, ma diventa un fatto rilevante perché sarà il primo a riaccogliere il pubblico

Fermentazione domestica

Se non vi piace la fisica raccontata da Ethan Siegel qui non sapremmo cosa fare per recuperarvi. Ecco la domanda e risposta di oggi, ha a che fare con la permanenza della luce prodotta nel Big Bang, un fatto del tutto inusuale, perché tutte le fonti di luce (emittenti di fotoni) hanno invece una durata