L'arrivo di Immuni e il coprifuoco a New York

Tutto il 2 giugno e le sue cerimonie, resteranno la commozione e gli applausi di Codogno.

Salvini e la rincorsa alla protesta e a chi se ne frega di più del divieto di assembramento. Nel più pieno e vergognoso rispetto per regole da cui può dipendere la vita di altri.

Abbraccio virtuale e pure troppo reale.

Ma appunto ormai Salvini e Meloni sono tallonati dal loro concorrente più agguerrito, messi in crisi sul loro stesso terreno e superati in spregiudicatezza.

Provare a ragionare.

Gli spostamenti internazionali al confine.

E nel Mediterraneo.

Scelta forse pericolosa ma che rimetterebbe davvero in moto le città.

Intanto salviamo i ristoranti.

Ah, qui la si è già scaricata, in attesa che superi la sperimentazione in solo 4 regioni, comunque i tempi sono stati rispettati e per il governo aver reso disponibile l'app di tracciamento è un risultato, di speciale valore se confrontato a ciò che avviene negli altri paesi europei.

In Francia hanno StopCovid.

Carofiglio distingue e ragiona, anche su ciò che ha riferito Zangrillo.

Zingaretti tricolore.

Le proteste un po' no Covid un po' trumpiane e i loro effetti.

New York dal lockdown al curfew ed era la città che non dorme mai.

La paura degli effetti sulle altre patologie.

La speranza che sparisce tra gli oppositori cinesi.

Zuck svegliati.





Saluti da lontano.