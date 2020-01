Le nuove critiche al reddito di cittadinanza e il terremoto ai Caraibi

Comincia l'anno della politica economica, sì ci sono i tavoli avviati su pensioni e fisco, ma altrettanto conta lo sguardo dall'esterno, quello che dà la linea ai mercati (a proposito, congratulazioni al governo per lo spread ancora più calmo di ieri). Si comincia, come sempre, col Fondo monetario, poi toccherà alla commissione europea. Basta l'intestazione del primo paragrafo, se non avete proprio voglia di leggere, per vedere che ciò che si è fatto nel 2019 viene valutato positivamente, e appena comincia il testo, proprio le prime due parole, "constructive engagement" con l'UE mostrano dove si va a parare e chi stanno criticando (lp schieramento leghista e sovranista anti-europeo) mentre elogiano la linea del governo italiano post-agostano. Ma non fermiamoci alle lodi e guardiamo anche i richiami, particolarmente quelli, non nuovi, sulla spesa previdenziale, in cui però si dà atto della possibilità di intervenire per ammorbidire qualcosa delle regole vigenti (esclusa la parentesi di quota 100) ma con l'accortezza di riequilibrare il totale della spesa riducendo gli assegni in modo proporzionale all'anticipo dell'uscita dal lavoro.

Al reddito di cittadinanza, intanto, critiche, non becere però, da Fmi e anche dall'Alleanza contro la povertà.

Praticamente è un ponte aereo e servirà a rimpatriare, e porre sotto controllo medico, gli italiani dalle zone di maggiore diffusione del nuovo coronavirus sviluppatosi in Cina.

Intanto si fermano i viaggi istituzionali.

E pure quelli non istituzionali.

Un ripasso virologico.

Litigata seria franco-turca a proposito di Libia, mentre l'Italia rifirma l'accordo.

Secondo Lindsey Graham il senato americano voterà, contro il desiderio del presidente Donald Trump, per ammettere l'ascolto di importanti testimoni nell'accertamento delle vicende che hanno portato alla richiesta di impeachment. 51 voti esatti, secondo Graham, con un'allusione puntuta sul travaso di voti a favore della richiesta da parte di qualche senatore repubblicano.

Jean Pisani-Ferry è economista di gran valore, vale la pena di leggere la sua interpretazione del successo (per ora) di Trump in economia.

Intanto non sondate troppo, se no non capiamo più niente.

Il forte terremoto ai Caraibi con conseguenze, verso nord, fino a Miami.

Prendete dal Foglio di oggi il ritratto di Elly Schlein, ben fatto da Marianna Rizzini: è il personaggio del momento e quindi un perfetto tema per cena. Dando una sguardo in rete vi accorgerete che fa discutere molto anche tra sostenitori del centro-sinistra.

Renato Brunetta, con non molti ad assecondarlo nel centro-destra, almeno prova a fare politica.

Questo sviluppo proprio non è bello, ma la citofonata sovranista buttava male fin dai primi secondi.

Sbarchi, come accade con regolarità da anni

Valentino Rossi e la Yamaha si lasciano tra un anno.