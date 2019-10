I 39 morti in un tir a Essex e il fuggi-fuggi lessicale da Mafia Capitale

Trentanove corpi di migranti morti nel vano di un Tir a Essex in Gran Bretagna e tutte le cose meschine che si dicono sugli sbarchi e il rischio delle traversate e l'incentivo a partire vengono improvvisamente messe a nudo, con la loro crudeltà da nulla e le sterili polemiche che ne derivano.

Di Mafia Capitale (le maiuscole sono prese dall'inchiesta) intesa come costruzione accusatoria iperbolica per ottenere condanne a chi le meritava comunque resterà soltanto il linguaggio para-giurisdizionale tipico del giornalismo e della politica inseriti nel noto circo mediatico. La sindaca di Roma, poi, a quella stagione giudiziaria deve la sua arrembante elezione e non può lasciar cadere tutto così, come sarebbe invece dovuto dopo la sentenza della Cassazione. E quindi si rifugia in espressioni generiche, fumose, per ribadire, anche se stancamente, il suo schieramento politico di nemica della mafiosità capitale. Una sindaca più libera da questo tipo di condizionamenti potrebbe magari prendere atto invece con piacere dell'aggiustamento di tiro e impegnarsi per sostenere la procura nella ricerca dei responsabili di fatti comunque molto gravi.

E resterà, fatalmente legandosi alla reazione di Virginia Raggi e alla sua guida del comune di Roma, anche un'ottima battuta di Alessio Viola.

Mentre ora è cominciato il fuggi-fuggi lessicale perfino dall'invenzione dell'espressione poi così giornalisticamente fortunata.

Intanto però la commissione di vigilanza della Rai si inalbera per le inchieste che mettono in difficoltà la costruzione dell'immagine di Matteo Salvini.

E perché invece quelle inchiesta vanno prese sul serio.

Tra corte europea e corti italiane l'ergastolo ostativo continua a ricevere (sacrosante) picconate.

La settima proroga, e non è un film o una prova iniziatica.

Mark Zuckerberg ascoltato e sottoposto a moltissime domande dal comitato di vigilanza sui servizi finanziari a proposito del suo progetto di valuta e sistema di pagamenti alternativi da diffondere sulla sua piattaforma. Mentre tornano con insistenza le richiesta di smembrare in più parti il suo impero della comunicazione social.

La vera partita dell'impeachment a Donald Trump è quella dell'opinione pubblica e sta andando bene per i rivali del presidente.

Nella prima ondata il sistema di protezione civile ha funzionato abbastanza bene, riducendo i danni al minimo possibile.

Parlate anche di petrolio, con la dovuta gratitudine. Ora che è fuori moda bisogna far vedere che non dimentichiamo un idrocarburo che ci ha scaldato, fatto girare, illuminato, per anni. Volendo fare i rompiscatole logici si potrebbe ribattere a chi denuncia il "furto di futuro" a seguito dei cambiamenti climatici che la condizione per avere un futuro è quella di esistere e perciò di essere stati concepiti, e senza la straordinaria crescita economica (nel senso più ampio del termine) e quindi demografica che il mondo ha sperimentato grazie al petrolio non ci sarebbero neanche la grandissima parte dei detentori del futuro di cui ora si denuncia il furto.

Il tour del fotografo, parlatene anche se non siete stati ai concerti nelle spiagge.