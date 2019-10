Il nuovo round di trattative sulla Brexit e alcune foto imbarazzanti per Trump

Je ne regrette rien ma io so e voi non sapete

Un altro round

Il tifone a Tokyo e tutto ciò che si dovrà fare in altra data

Foto imbarazzanti, ma lui (Donald) dirà che è colpa di chi non aiutò in Normandia

Sembra che anche a Stoccolma si sia insediato, presso la nota accademia, una specie di Conte 2. Improvvisamente la ragionevolezza e le scelte ben fondate, sensate, radicate nella storia, sono diventate la cifra per decidere a chi dare i Nobel. Quello per la pace non va a profeti disarmati o a battaglieri ma confusi studenti contrari alle tendenze climatiche. Va invece a una pace faticosa, tesa, difficile, ma voluta politicamente



A proposito

Mario Draghi comincia a fare il profeta anche in patria, l'università di Milano lo premia al momento giusto e viene ricambiata con un discorso ottimista. E qui si gongola





Il duello per la presidenza della Tunisia



Ancora attacchi in Europa a colpi di coltello

I giornali inglesi propongono una specie di ricerca di personale per attivisti ambientali

Lui si intende di marketing e di tecnologia e lascia stare l'auto elettrica

A Milano va anche il moderno non modernissimo

A Roma l'orario non arriva in orario