Le consultazioni al Quirinale e gli scenari neri per la Brexit

Splendide consultazioni estive, con l'aria condizionata da inserire ormai tra i pilastri costituzionali per garantire la continuità democratica.

Il luogo cui guardare era la sede del Pd, a cena discutete delle 5 condizioni di Zingaretti con il partito, pare ben unito su questa linea.

Renzi intanto sul Viminale liberato, e non trascurate la coda su euro e finanza.

Vedete che poi le questioni europee e il viatico di von der Leyen segnano questa crisi e segnano la nascita del possibile nuovo governo. Qui si era provato a dire che il voto del Parlamento europeo aveva rappresentato una nuova strada su cui costruire alleanze politiche e soprattutto aveva messo a nudo l'isolamento leghista e l'inconcludenza salviniana.

Makkox anche quando non disegna è divertente lo stesso e centra un punto politico.

Salvini intanto fa la manovra in piazza, con provvedimenti immaginari e circondato dai suoi pretoriani della follia anti europea.

E appunto una domanda sensata e politica.

Capire che Salvini va contestato per ciò che è e non per ciò che occasionalmente fa.

Non solo le meravigliose prime tre righe ma tutto il pezzo di Giuliano Ferrara illumina di divertimento crudele le contorsioni degli ex salviniani e un po' grillini.

Intanto al Viminale tengano presente che un ministro in carica per affari correnti corre ancora più rischi legali se prende decisioni gravi con impatto sulle vite umane.

Però non è che contestare Salvini fa diventare automaticamente bravi e belli.

I populisti, anche se inglesi, non sanno mai chiudere una partita che sia una.