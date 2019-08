I No Tav contro il M5s e la morte di Toni Morrison

Tecnica dello sviamento salviniano: o rispondere a domande spostando su altri temi oppure spostando su altri soggetti. Così non risponde mai a nulla. Fino al grottesco di invitare le parti sociali al tavolo bis, quello del Viminale, per poi dire che le loro richieste certo verranno prese in considerazione e tradotte in pratica. Come? Facile, con del bel deficit. E se non si potesse fare prendetevela con l'Europa. Insomma si comporta come certi cattivi debitori che frastornano il creditore di stupidaggini e di rimandi ad altri personaggi che presto sbloccheranno la situazione. E non è una cosa degna della nostre parti sociali, per quanto malridotte.

E appunto la manovra diventa il gioco delle tre carte, e chi li dice è quello che sta dando le carte.

Vista dall'opposizione e da parte di un parlamentare che in passato ha partecipato a tanti tavoli, in epoche meno sbrindellate.

Sì perché il problema è fare i conti con la realtà, che nel governo è interpretata dal ministro Tria.

Che fare domani con la mozione No-Tav? La scelta è complessa soprattutto dalle parti dell'opposizione.

Mentre il movimento dimaiano si sarebbe già incartato di suo.

È un po' un al lupo al lupo ma purtroppo ben fondato.

Questa è proprio già sentita, però adesso con protagonisti cambiati chissà come va interpretata.

Leggete Giuliano Ferrara di oggi sul Foglio per risparmiarvi tanta fenomenologia precotta e poco fantasiosa delle estati politiche e poterne parlare in modo divertente a cena.

E leggete, con qualche sforzo di astrazione, anche Sergio Ferrara e le sue interpretazioni della supergravità.

L'addio alla Nobel Toni Morrison.