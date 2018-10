I soldi che brucia lo spread e le ragazze del volley. Di cosa parlare stasera a cena

Suona come certe barzellette che trovate in giro per il mondo in cui si prendono in giro, a seconda dei gusti, popoli o categorie specifiche ritenuti un po' scioccherelli. Invece è una delle notizie politiche del giorno:

Un doppio link per vedere Salvini che si verbalizza da solo.

Ma protagonista è anche Ischia, rivelatelo a cena, prima vi prenderanno per matti, poi capiranno.

I soldi che fuggono dal cambiamento e anche dalla crisi del cambiamento.

Tanti indicatori convergono a mostrare la micidiale crisi italiana, ci sono anche i Cds. E c'è un diagramma sullo spread da diffondere negli studi dei talk televisivi.



Ma il Prof. Avv. dice che nulla cambia e che ci si può spiegare con Bruxelles.

E Moscovici fa quello che attende.

È vero anche che c'è una quota di opportunismo nelle liti governative, come osserva Matteo Renzi, ma è vero anche che l'opportunismo sfugge di mano oltre un certo limite, non si fa più ammaestrare, non è più gestibile.

Si può scartare l'opzione della solidarietà tra sovranisti, insomma l'ossimoro non si risolve e, anzi, i nazionalisti sono i primi a invocare le regole europee.

I vantaggi di una lingua universale e di culture omogenee (smetti di fare il vicepremier e vai in California a lavorare a Facebook). Altro che vitalizio.

Per capire dove stanno colpe e responsabilità, così in generale

Tentativi di inquinamento del referendum romano sul servizio di trasporto pubblico. Qui fanno un po' ridere, e difendere la qualità dell'Atac è impresa folle, ma con questo metodo hanno vinto un referendum più importante il 4 dicembre.



Tutti pazzi per le pallavoliste.