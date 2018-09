Salvini che fa arrabbiare l'unione Africana e l'olimpica Appendino. Di cosa parlare stasera a cena

Giorno dispari e Tria ridiventa un ministro affidabile per Di Maio e sodali, ma certamente la sfida sul deficit andrà avanti ancora per un po' (ricordate però che nella discussione parlamentare non si potranno più modificare i saldi ma si potrà solo intervenire sulla composizione della spesa a saldi invariati). Sulle pensioni intanto girano ipotesi anche fantasiose ma certamente il passaggio diretto a quota 100 con 62 anni di età e 38 di contributi non sembra probabile, perché costerebbe caro e riuscirebbe anche a scontentare una consistente fetta di persone, particolarmente le donne per i loro tipici percorsi lavorativi. Mentre i 5 stelle insistono sul loro provvedimento bandiera.

Valli a capire gli investitori...comunque un segno di fiducia dopo una serie di settimane consecutive di fuga dai titoli italiani. Il processo di rassicurazione e conseguente smontaggio del contratto di governo effettivamente era partito proprio a fine giugno e la resistenza di Tria, ben visibile a maggior ragione di fronte al nervosismo di Di Maio e anche dei leghisti, ne resta la più convincente attestazione.

Qui forse c'è un accordino tra Lega e 5 stelle, ma lo strumento legislativo scelto non fa pensare a una gran fretta di realizzare l'operazione.

Ha attraversato la difficile estate politica italiana e alla fine anche Marcello Foa sembra aver trovato la congiuntura giusta, grazie al superiore interesse della preziosa intesa residua tra Berlusconi e Salvini. Tra appuntamenti regionali e futuri colloqui più approfonditi.

Ieri ne parlavamo, anche a cena, indicandolo come fallimento dello stato. Oggi i primi provvedimenti del ministro Bonafede tra cui sospensioni di ruoli dirigenziali del carcere di Rebibbia.

Ancora dal Foglio sviluppi attesi dopo il documentato e a suo modo terrificante pezzo di Luciano Capone sul super consulente di Danilo Toninelli.

Immigrazione e rimpatri, pare che Salvini abbia fatto arrabbiare pure l'unione Africana.



Miracolo con un po' di apprensione.

Le meravigliose cronache delle olimpiadi che si fanno anzi no, e il ruolo della sindaca Appendino nel rimestare le acque.