Lo stallo sulla Diciotti e le passerelle ad Amatrice. Di cosa parlare stasera a cena

A Catania ancora non si sblocca nulla. Mentre il ministro Salvini intavola trattative europee senza controparti e il suo collega Di Maio avvia una specie di uscita dall'Unione Europea. Per cui tra poco cominceranno i respingimenti di italiani da parte di altri europei.

La situazione a bordo e la vergogna per l'Italia.

Migranti e ruolo delle chiese negli Stati Uniti.

In questa newsletter da chiacchierate a cena avevamo indicato la posizione banalmente, platealmente, insostenibile dell'Arch. Ferrazza prima vigilante e poi indagante sul crollo di Genova. La faccenda si è chiusa con la sua rinuncia? Non è detto, perché il ministro deve spiegare la nomina e ora va messa in condizioni di operare la commissione.

A cosa servono le passerelle.

Confindustria riapre la stagione politica, dal meeting di Rimini. Le critiche al governo sono interessanti e forse le più sensate in circolazione.