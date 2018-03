Dai fake d'artista alle trattative di Salvini. Di cosa parlare stasera a cena

Vale citarsi da soli ("Citarsi addosso" era il titolo italiano di un libretto di Woody Allen)? Di solito no, ma oggi sono al terzo giorno di febbre e influenza e me lo concedo.

Così entriamo nel tema, la riforma del sistema penitenziario con cui si danno maggiori possibilità di scontare pene fuori dal carcere. A cena si può facilmente finire a litigare con qualcuno che la bollerà come salvaladri. Non vi arrabbiate e provate qualche argomento razionale . Ma non trascurate il tema politico di fondo che provavo a toccare nel tweet citato e cioè l'inghippo per cui in Italia le riforme si fanno solo per traverso, grazie a contingenze politiche (dette emergenze), per incastri fortunati che separano la decisione dal giudizio elettorale. E il tema di attualità perché questa occasione permette a Matteo Salvini di sfoggiare la sua forte opposizione.