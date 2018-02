Fca (dopo Ferrari) distribuisce premi di risultato ai suoi lavoratori in Italia. Pomigliano e Verrone hanno conseguito per il terzo anno consecutivo l’eccellenza e avranno quindi l’importo più alto. Forse vi interessano i temi del lavoro, della fabbrica, della manifattura, e a cena potreste introdurre, come contributo a una conversazione seria e fattiva, qualche scambio di idee sul World Class Manufacturing, il sistema usato per valutare i risultati di ciascuna unità produttiva. Ma c'è anche, interessante, uno spunto politico. La fabbrica citata come punta della qualità Fca è quella Pomigliano in cui si è tornato a produrre grazie a un coraggioso accordo sindacale. Ed è anche il principale polo produttivo del collegio in cui è candidato Luigi Di Maio. Un'ottima occasione per contrapporre, dal vivo, gli incrementi di reddito dovuti a risultati produttivi e incrementi di efficienza con la promessa di redistribuire con il reddito di cittadinanza

I sindacati si faranno valere, anche perché questa sarebbe una palese violazione dello statuto dei lavoratori. Ma ci mettiamo un condizionale perché le notizie su Amazon da un po' di tempo a questa parte sembrano tutte un po' caricate sul tasto del grottesco. Vediamo se questa sarà confermata o, più probabilmente, spiegata meglio e circoscritta. Comunque il modo di organizzare il lavoro nei grandi gruppi di commercio online è un tema di conversazione, sebbene non leggerissimo, e ricordiamoci che dell'attività di quei gruppi siano tutti anche beneficiari

#Amazon brevetta braccialetti per monitorare i dipendenti. Obiettivo: monitorare il lavoro in magazzino https://t.co/UQMhHjzKRj — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 1 febbraio 2018

A cena si può parlare anche di terapia genica. C'è stato a Roma il primo intervento in Italia in cui, con successo, sono state modificate le cellule del sistema immunitario di un bambino di 4 anni affetto da leucemia. Il bambino è stato dimesso, e a un mese dall'introduzione delle cellule riprogrammate è in guarigione con la sparizione delle cellule leucemiche nel suo midollo. In tempi di deliri antiscientifici e di ostilità verso la grande ricerca medica e farmaceutica è un risultato di eccezionale forza ed evidenza. Un forte attestamento mediatico nella battaglia contro l'oscurantismo

LA POLITICA AI TEMPI DEI CASALEGGIO LEAKS

Sì c'è la campagna elettorale. Non per essere di parte ma le uniche cose interessanti sono i Casaleggio leaks pubblicati a puntate del Foglio. Per chiacchierare a cena si può proporre di provare a indovinare quando la stampa mainstream si accorgerà di quell'enorme abuso contro le regole costituzionali e contro le garanzie democratiche e la stessa dignità della politica.

SPORT E DINTORNI

Arrivano i nordcoreani al villaggio olimpico, spunti a volontà per parlare a tavola.

North Korean athletes arrive in South Korea for #PyeongChang2018 Winter Olympics pic.twitter.com/8vrmtO8u3w — China Xinhua News (@XHNews) 1 febbraio 2018

E apre anche il villaggio italiano in Corea.

Mentre qui arriva il commissario per la Figc, dopo un periodo di brutte convulsioni per il calcio italiano. Scoprite chi è Roberto Fabbricini che a sua volta nominerà Giovanni Malagò commissario per la serie A. Se vi va parlatene.