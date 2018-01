No, a cena non si parla di commissione banche. Chi ci provasse resterebbe rapidamente senza famiglia, senza affetti, senza amici. Quindi saltiamo le tesi divergenti (ma pensa un po') contenute nelle varie relazioni e subito puntiamo all'attualità.

Buono spunto di conversazione: archiviamo le liste, lasciamo ciascuno al suo collegio, e andiamo avanti. Il tema da introdurre a cena riguarda il dopo liste. E ora che si fa? L'ultimo divertimento frou frou erano gli elenchi di nomi, esclusi e inclusi, posizionamenti vari, ammiragli e professori e riciclati. Ora non si scherza più e la conversazione sarà necessariamente un po' più seriosa, centrata sul cuore, sfuggente però, della campagna elettorale: il mitico programma di ciascun partito.

Il fronte Ema

La possibilità di riaprire i giochi, ci dà più occasioni per chiacchierare, ma soprattutto vede un Beppe Sala molto attivo, anche per dare ulteriori segnali di distacco da Renzi.

Il ricorso per EMA partirà oggi stesso: sarà un percorso difficile, ma noi vogliamo provarci. L’Europa non può rischiare sulla salute dei cittadini Europei e aspettare che la sede di Amsterdam sia pronta oltre la scadenza #TG24Pomeriggio pic.twitter.com/0TtHzjqs4G 30 gennaio 2018

Più spiritosa, anche perché può permettersi di essere meno istituzionale, la deputata democratica e ricandidata in un collegio milanese Lia Quartapelle

Trova le differenze:

A sinistra il sito previsto per #EMA a Amsterdam.

A destra il sito pronto per #EMA a Milano.#EMA2Milan noi ci siamo! pic.twitter.com/JR2GNPpjxv — Lia Quartapelle (@LiaQuartapelle) 30 gennaio 2018

Ah c'è lo sconvolgente film su Mussolini redivivo, quel Sono Tornato da cui si esce con una forte angoscia. Per cena datevi appuntamento a un incontro successivo, dopo averlo visto, e aprite il dibattito su dove alligni il fascismo potenziale oggi. Gli indiziati sono (non necessariamente uno solo di essi): l'antipolitica, l'anticasta, l'egoismo, la paura, il talkshow televisivo.

In “Sono Tornato” abbiamo intervistato persone vere e non attori che hanno interagito con Mussolini e parlato un po’ di politica. Non potete capire cosa ci hanno detto. Al cinema, dal primo febbraio, se vi va, capirete :) #sonotornato pic.twitter.com/LmNLS1RjRO — Frank Matano (@frankmatano) 23 gennaio 2018

Mentre effettivamente alzi la mano chi non ha pensato la stessa cosa che i russi rispondono dopo la pubblicazione della lista di uomini d'affari cui verranno interdetti alcuni rapporti con gli Stati Uniti. E' l'elenco dei ricchi, pari pari (insomma non si percepisce un grande sforzo di intelligence nel compilarla)

Donald Trump imbroglia a golf. Ne conosciamo altri con lo stesso vizio.. E' un brutto segno, perché il golf in buona parte si basa sull'autodenuncia di chi si trova a dover subire qualche colpo di penalità e sulla fiducia nella correttezza del giocatore quando si inoltra nell'erba alta a cercare la propria pallina (fiducia perché ci si augura che non ne butti per terra un'altra fingendo di aver trovato la propria).