Con i bambini in casa, la quarantena, le lezioni su Google Classroom e forse gli adulti che devono riuscire a lavorare da casa, possono esserci delle soluzioni di intrattenimento diverse rispetto a interminabili partite sulla playstation.

A questo devono aver pensato molti musei e non solo, per aiutare le famiglie a passare nel migliori modo possibile il tempo di isolamento sociale che stiamo vivendo.

Ecco alcune delle migliori cose che possiamo fare con i bambini in casa, un modo più costruttivo di usare i nostri smartphone, tablet o pc.

Scoprire Petra con Google

L'area archeologica di Petra in Giordania, in collaborazione con Google, ha permesso di creare un tour virtuale attraverso le antiche rovine. Con una guida audio e una mappa interattiva è possibile "passeggiare" per il percorso e scoprire dettagli mentre la voce narrante guida il visitatore durante il tour.

Visitare l'Hermitage di San Pietroburgo

Il famoso museo di San Pietroburgo permette una visita virtuale in soggettiva all'interno dei piani del museo. Il visitore in modalità immersiva può camminare attraverso le opere custodite e scovare dettagli anche facendo zoom sulle opere. Assolutamente da vedere.

Tour virtuale dei Musei Vaticani

Anche i musei vaticani hanno permesso dei tour virtuali a 360° attraverso alcune delle più suggestive sale e opere presenti. E' possibile ad esempio passeggiare sotto la Cappella Sistina o le Stanze di Raffaello.

Il tour del Museo Nazionale di Storia Naturale di New York

I musei Smithsonian di Storia Naturale, hanno reso disponibili dei percorsi virtuali all'interno del museo. E' possibile quindi passeggiare sotto la famosa grande balena blu a mezz'aria nella sezione di oceanografica. Un tour davvero incredibile tra reperti e scienza naturale.

Nasa Virtual Tour

Chi non vorrebbe fare un giro alla NASA? Il famoso ente spaziale statunitense? In questo virtual tour è possibile scoprire hangar, laborati di simulazione lunare e molto altro.

Museo della Scienza di Milano

Il museo della Scienza di Milano, già da tempo pubblicava la serie "Storie a porte chiuse" ovvero dei video appuntamenti su eventi e mostre presenti al Museo. Si potranno conoscere i "Transformers" che hanno abitato il museo durata l'evento di un artista montenegrino e altro.

Explora Il Museo dei Bambini di Roma

Explora di Roma, insieme ad altri musei per i bambini, hanno realizzato la "Guida galattica al Coronavirus", un manuale per raccontare ai bambini la situazione di quarantena e il coronavirus.

Teatro Verde di Roma

Il Teatro Verde di Roma, tramite il proprio canale Youtube ha raccolto una serie di video di spettacoli per bambini, tra marionette e buffi mostriciattoli.

Chrome Music Lab

Attraverso dei piccoli esperimenti online è possibile creare accordi, ritmi e vere sequenze musicali. Un modo divertente per i più piccoli di "giocare con la musica".

Le esperienze indicate in questa piccola guida, se non avete una Smart Tv potete usare un adattatore (tipo Google Chromecast) che permetterà di inviare il video dei vostri smartphone, tablet o pc) direttamente sulla vostra TV.