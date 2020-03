Coronavirus in Italia e nel mondo: un approccio data driven per capire come vanno davvero le cose

Ho conosciuto Paolo Zanzottera in un evento sul digital marketing di tanti anni fa, eravamo entrambi relatori dell'evento e ricordo il suo intervento in cui i dati erano la forza trainante delle scelte di business online. Un approccio metodico e razionale, che evita i sensazionalismi se non è il affatto il caso di usarli.

Oggi su Facebook ha pubblicato questo video - e mi ha dato l'ok per la pubblicazione - dove ha voluto portare la sua metodologia di analisi dei dati e applicarla sull'attuale situazione relativa alla diffusione del coronavirus in Italia e non solo, acquisendo i dati dalle fonti più vicine alla realtà e cercando possibili pattern.

Un approccio data scientist che fino a ieri era legato profondamente al mondo del digital marketing e oggi è utile per analizzare quello che abbiamo fuori dalla porta.

Restare a casa, non è lo spoiler della conclusione del video, ma il consiglio più sensato che ognuno dovrebbe accogliere.