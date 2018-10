Come investire sulle ghiande e in Borsa

Dispiace che questa rubrica da sentimentale sia di fatto una rubrica di economia. Purtroppo le 1.500 lettere che arrivano tutte mi fanno domande su tale argomento molto bello.

Sono un clandestino italiano su suolo russo. Leggo sempre il Foglio, volevo chiederti (pirla) se conviene all’Italia uscire dall’euro?

Giacomo

Certo, al cento per cento, però per quelli pezzenti come te che non hanno risparmi. Io che ho risparmiato 270.000 euro se usciamo dalla moneta unica mi ritrovo con le lire che valgono 27.000 euro (dieci volte di meno). E i prodotti da acquistare costano dieci volte di più di quanto costavano quando c’era l’euro.

Caro amico ciao! Secondo te non ci conviene fare come la Crimea e unirci alla Russia?

Paolo da Trieste!

Sì, al cento per cento anche adottare il rublo. Questo comporta uscire dall’Unione europea e dalla Nato ma basta un decreto legge di una sola delle due Camere. Già il Senato della Repubblica ci sta. Facciamolo subito a mercati aperti. I nostri titoli del Tesoro vengono garantiti da Mosca per cui lo spread va a zero. Certo le basi americane di Comiso e Vicenza vanno sgomberate subito e sostituite con militari russi. Meno male, questo si può fare già oggi. Le alleanze, la storia insegna, si possono sempre cambiare.

Caro amico fisso, sono innamorato di una cittadina del Ghana e di una della Costa d’Avorio. Però anche di una della provincia di Oslo e di una bella barista di Chieti. Che cosa mi consigli di fare?

Erminio

Gentile amico qui non puoi proprio sbagliare. Tu sei del segno del Leone, quindi vai d’accordo solo con donne del Sagittario, se nessuna di loro è di tale segno lascia stare. Se invece sono tutte del Sagittario qui si complica tutto. La scelta cade (dispiace dirlo) sulle disponibilità finanziarie. Tu sei grillino disoccupato in attesa di 780 euro. Ti conviene sposare una nelle tue condizioni? Mi risulta che la ragazza del Ghana è di una famiglia molto in vista nel suo paese. Però mi ha telefonato adesso e non ti vuole. Sposa quella di Oslo anzi no quella della Costa d’Avorio. Lei ha un bel negozio e tu puoi aiutarla. Ti do almeno l’indirizzo: via Console Adriano 1, Abu Dhabi. Chiedere di Paola.

E’ vero che ieri sei andato a chiedere la carità in giro per la città di Milano?

Antonio da Lecce

Sì è vero, pensa ci vado dal 2002. Ieri ho tirato su venti euro. Per andare in treno ne spendo quindici. Poi c’è il tram eccetera. Alla sera sono con un bilancio negativo di circa cinque euro.

Ho deciso di mettere tutti i miei risparmi in Borsa, mi hanno detto di diversificare. Venti per cento titoli bancari venti per cento energetici eccetera cosa ne pensi?

Simona

Ti consiglio la Borsa come investimento quello sì. Però non comprare azioni di società diverse per ridurre il rischio. Metti tutto il tuo risparmio (mi risulta che hai 130.000 euro) ecco mettilo tutto su un solo titolo. Se aumenta guadagni bene. Altrimenti perdi tutto. Che è la cosa migliore, che bello perdere tutto. Iniziare tutto daccapo con niente. Come i nostri nonni che non avevano nemmeno un vestito di ricambio. Negli anni Cinquanta e Sessanta abbiamo costruito una nazione tra le sette più grandi senza avere niente.

Scusi cosa pensa delle ghiande?

Marco da Roma

Bene, è un ottimo frutto, anche basare tutta l’economia su di loro no però. Direi meglio un settantacinque per cento su tale produzione. La ghianda può entrare anche nel menù dei tori. Una porzione al toro stesso. Anche se noi facciamo una minestra di soia possiamo anche farla diversa.

Gentile uomo che ieri ha rotto una angoliera nel visitare il museo del Risorgimento a Chieti, volevo chiederle: sono innamorato di Paola Barale (so che anche lei sì) potrebbe dirle chi di noi due è il più bello?

Luigi

Gentile amico sei più bello tu ma tante ragazze (non solo Paola Barale) non guardano questo ma se il ragazzo è onesto, sincero, lavoratore e bello. Tu non hai voglia di lavorare essendo grillino stai tutto il giorno su Rousseau a discutere di tutto. Come me. Io infatti sono 5 stelle da sempre e non trovo morose. O meglio le trovo ma sono grilline anche loro. Tutte bellissime però vorrei una donna anche per vedere altri punti di vista altrimenti sai che noia.