Insieme al Salone del Libro. Scoprire il Mondo salvato dai bambini tra pozzanghere asciutte e Zadie Smith

Qual è la cosa più importante della tua vita, senza la quale non puoi respirare? Le previsioni meteo. Qual è il pensiero che ti tiene sveglia la notte? Che qualcuno inciampi in una pila di libri e si fratturi una clavicola. Che cosa odi di più al mondo? Gli ombrelli bagnati, e il momento in cui li apri: potrebbero infilarsi negli occhi di qualcuno che passa. Che cosa speri? Spero di aumentare così tanto la mia media passi da non dover mai più camminare per tutto l’anno. La sera, prima di dormire o al posto di dormire, mi faccio le vere domande sul Salone Internazionale del Libro di Torino, che è una promessa di felicità talmente alta da aumentare a dismisura le fantasie spaventose sui dettagli.

Festeggiamo questo tempo bello, tutti insieme. Per chi ama il romance, per chi ama i versi di Patrizia Valduga, per chi vuole ascoltare Luciano Floridi sull’intelligenza artificiale, per chi vuole incontrare Carrère, Irvine Welsh, Fiorello e Aldo Grasso insieme, Peter Cameron, Boualem Sansal, Ece Temelkuran, David Grossman, Jovanotti, Kiran Desai, Abraham Verghese, Lea Ypi, Valeria Luiselli, José Tolentino Mendonça. Per ascoltare il premio Nobel ungherese Laszlo Krasznahorkai, o per celebrare quel romanzo immenso che è Pinocchio di Collodi. Per vedere Bernie Sanders fuori dal meme, per salutare Roberto Baggio, per ridere con Mara Maionchi, Orietta Berti e Luciana Littizzetto. E’ solo un assaggio, il Mondo salvato è molto di più: è una speranza, è una pozzanghera che si asciuga, è il sole quando prima pioveva e sei uscito senza ombrello.