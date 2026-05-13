Domande che cambiano la vita
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Insieme al Salone del Libro. Scoprire il Mondo salvato dai bambini tra pozzanghere asciutte e Zadie Smith
Ci sono migliaia di appuntamenti in questi cinque giorni, incontri e chilometri quadrati, sale, padiglioni e piazze, progetti a cui lavoriamo tutto l’anno ma anche sorprese degli ultimi dieci minuti. Soprattutto, ci sono i libri e le persone che li hanno scritti
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13 MAY 26
Foto Ansa
Qual è la cosa più importante della tua vita, senza la quale non puoi respirare? Le previsioni meteo. Qual è il pensiero che ti tiene sveglia la notte? Che qualcuno inciampi in una pila di libri e si fratturi una clavicola. Che cosa odi di più al mondo? Gli ombrelli bagnati, e il momento in cui li apri: potrebbero infilarsi negli occhi di qualcuno che passa. Che cosa speri? Spero di aumentare così tanto la mia media passi da non dover mai più camminare per tutto l’anno. La sera, prima di dormire o al posto di dormire, mi faccio le vere domande sul Salone Internazionale del Libro di Torino, che è una promessa di felicità talmente alta da aumentare a dismisura le fantasie spaventose sui dettagli.
Cominciamo questa sera, con lo spettacolo musicale di Vinicio Capossela (e con Paolo Rossi e Nada) all’Auditorium Rai di Torino. Ma Il mondo salvato dai ragazzini è dappertutto da settimane, e si aprirà domani con la lezione inaugurale di Zadie Smith, dedicata all’adolescenza. Zadie Smith ragazzina seduta sul davanzale della finestra, alto dodici metri da terra, concentrata sulla purissima energia, i tormenti, le sigarette, l’infelicità e la mitomania di quell’età. Non posso dire altro, tranne che il racconto si intitola: “La caduta”. Ci sono migliaia di appuntamenti in questi cinque giorni, incontri e chilometri quadrati, sale, padiglioni e piazze, progetti a cui lavoriamo tutto l’anno ma anche sorprese degli ultimi dieci minuti. Soprattutto, ci sono i libri e le persone che li hanno scritti. Persone che dedicano la loro vita alla costruzione di un tempo bello per gli altri: il tempo di leggere.
Festeggiamo questo tempo bello, tutti insieme. Per chi ama il romance, per chi ama i versi di Patrizia Valduga, per chi vuole ascoltare Luciano Floridi sull’intelligenza artificiale, per chi vuole incontrare Carrère, Irvine Welsh, Fiorello e Aldo Grasso insieme, Peter Cameron, Boualem Sansal, Ece Temelkuran, David Grossman, Jovanotti, Kiran Desai, Abraham Verghese, Lea Ypi, Valeria Luiselli, José Tolentino Mendonça. Per ascoltare il premio Nobel ungherese Laszlo Krasznahorkai, o per celebrare quel romanzo immenso che è Pinocchio di Collodi. Per vedere Bernie Sanders fuori dal meme, per salutare Roberto Baggio, per ridere con Mara Maionchi, Orietta Berti e Luciana Littizzetto. E’ solo un assaggio, il Mondo salvato è molto di più: è una speranza, è una pozzanghera che si asciuga, è il sole quando prima pioveva e sei uscito senza ombrello.
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Annalena Benini, nata a Ferrara nel 1975, vive a Roma. Giornalista e scrittrice, è al Foglio dal 2001 e scrive di cultura, persone, storie. Dirige Review, la rivista mensile del Foglio. La rubrica di libri Lettere rubate esce ogni sabato, l’inserto Il Figlio esce ogni venerdì ed è anche un podcast. Ha scritto e condotto il programma tivù “Romanzo italiano” per Rai3. Il suo ultimo libro è “I racconti delle donne”. E’ sposata e ha due figli.
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