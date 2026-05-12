L'installazione di Shirin Neshat alla Biennale e il coraggio di dire cosa l’arte dovrebbe essere

La Biennale sta sprofondando in un caos senza capo né coda nonostante il bellissimo discorso di apertura del presidente Buttafuoco, che però sembra essere inascoltato da tutte le parti in causa, compresi artisti e curatori coinvolti che con le loro sconclusionate proteste e dichiarazioni si stanno comportando come dei pagliacci. Ultima pagliacciata come, per esempio, è stata la decisione di rifiutare, nel caso gli fosse assegnato, il premio del pubblico. Come dire o confermare che il club dell’arte contemporanea è un club esclusivo, una massoneria culturale, giudicabile solo dai propri adepti. Il pubblico somiglia per loro a un branco di bestie incompetenti. E’ allora una fortuna che una delle opere d’arte migliori presenti a Venezia non faccia parte della selezione ufficiale, risparmiandogli così assurde critiche o decisioni banali e ipocrite. L’opera in questione è un’installazione di Shirin Neshat, famosa artista e regista americana di origini iraniane, presentata a Palazzo Marin grazie all’Associazione Genesi e alla Banca Ifis, curata da Ilaria Bernardi e Bartolomeo Pietromarchi. Il titolo, Do U Dare!, è interessante perché è esattamente quello che quasi nessuno, a parte appunto Buttafuoco, sta facendo a Venezia: osare. Osare di dire come stanno le cose oppure osare di dire cosa l’arte dovrebbe veramente essere. Non una parodia di politica estera, sociologia, antropologia, psicanalisi, psichiatria, scienze economiche, guerriglia urbana o educazione fisica, come nel padiglione austriaco ad esempio. Ma quello che si vede nei tre video della Neshat, sono la sintesi di una storia raccontata in modo magico dove tutte le categorie menzionate prima formano il tessuto invisibile del racconto senza obbligare lo spettatore ad avere un paio di lauree universitarie o ad aver letto tutto Giorgio Agamben e un paio di testi di Toni Negri. Nei tre video l’artista racconta la tragica storia di Nasim Najafi Aghdam, una giovane iraniana emigrata, come la stessa artista negli Stati Uniti per sfuggire alla repressione sociale culturale arrivata in Iran con Khomeini. Una delle qualità essenziali di una grande opera d’arte è che l’identità dello spettatore non deve coincidere e nemmeno essere vicina a quella dell’autore. Se l’artista è bravo riuscirà a comunicare le sue specifiche rogne o i suoi privilegi a chiunque. Così fa Neshat. La storia infatti riesce a farci rivivere il dramma dell’identità e dell’integrazione, particolarmente in America dove, nel grande crogiolo sociale, alla fine si hanno tutte le opportunità possibili ma alla fine spesso si rimane olio sull’acqua, sapore di fondo di una società più disintegrata che integrata. Le nostre origini rimangono l’elemento essenziale per poter costruire la nostra identità espressiva in contesti che rimangono alieni. La storia di Nasim Najafi Aghdam, pur con esiti drammaticamente diversi, è lo specchio di quella dell’autrice, che è riuscita ad affermarsi nel mondo dell’arte e del cinema, due Leoni d’oro proprio a Venezia per le arti visive nel 1999, d’argento alla Mostra del cinema del 2009, riuscendo a raccontarsi senza l’obbligo dell’identificazione da parte degli spettatori.