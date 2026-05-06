Le idee e le case editrici della dissidenza russa a Berlino

Berlino. La prima traduzione in russo de “La fattoria degli animali” di George Orwell è del 1950. Il libro non fu stampato in Unione sovietica, ma da una casa editrice dell’emigrazione russa, la Possev di Francoforte. Il romanzo era proibito in Unione sovietica e fu letto solo clandestinamente. La prima edizione sovietica si fece aspettare fino al 1988, all’epoca della glasnost’ di Gorbaciov, quando uscì a puntate sulla rivista Rodnik, e da allora si contano diverse edizioni russe. La storia della versione russa de “La fattoria degli animali” è un esempio perfetto del ruolo svolto dall’attività culturale dell’emigrazione. “Unire questa attività, renderla visibile e portarla all’interno del discorso pubblico” è stato l’obiettivo della Fiera del libro della letteratura russa di Berlino, secondo le parole della direttrice Olga Cesnokova.

Dal primo al 3 maggio si sono raccolte ventitré case editrici e otto riviste dell’emigrazione russa dall’Europa, da Israele e dall’America. “Pubblicano libri che oggi non potrebbero essere pubblicati in Russia – spiega Cesnokova – Le persone hanno bisogno di questi libri, perché parlano di quello che vivono ora, perché affrontano temi complessi e dolorosi, come l’emigrazione e la guerra e la posizione della fiera sulla guerra in Ucraina e sulla dittatura in Russia è netta”. La fiera è stata finanziata, tra gli altri, dalla Fondazione Friedrich Ebert, vicina al Partito socialdemocratico, dalla storica libreria russa online Murawei e dalla Kunstschule Berlin, che ha anche ospitato la manifestazione. Le visitatrici e i visitatori sono stati circa quattromila (su una popolazione russofona a Berlino di almeno trecentomila persone). “La letteratura dell’emigrazione salva la lingua e la letteratura russa, che in Russia sono colpite dalla censura”, ha dichiarato Aleksandr Morozov, figura chiave dell’opposizione, giornalista e docente all’Università di Praga, durante la tavola rotonda che ha avviato la manifestazione, cui hanno partecipato, tra gli altri, lo scrittore Michail Šiškin, Premio Strega Europeo 2022 ex aequo con Amélie Nothomb, e lo storico Karl Schlögel, insignito l’anno scorso del Premio per la pace degli editori tedeschi. “Il problema non è la guerra – ha ribadito Šiškin – perché dopo la guerra non ci sarà nessuna normalizzazione e non cadrà la censura e quindi l’emigrazione ha la responsabilità e il dovere di continuare la produzione letteraria”.