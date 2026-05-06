L’assist alla propaganda russa è dolo, non è cultura. La versione di Picierno

Possiamo permetterci questa deriva? Una parte del ceto politico e intellettuale sembra aver interiorizzato una forma di assuefazione morale che ricorda da vicino l’atmosfera de “La zona di interesse” di Martin Amis: vivere accanto alla barbarie fino a considerarla normale, fino a desiderare un ritorno a una normalità che non esiste più. Quanto a molti che invocano la “libertà della cultura” per giustificare ogni apertura, l’argomento è fragile e superato della storia. La libertà culturale non è neutralità rispetto ai regimi autoritari. E soprattutto: quale cultura russa si pretende di difendere? Quella ufficiale, integrata negli apparati di potere, o quella viva, critica, oggi in larga parte costretta all’esilio, marginalizzata o repressa? Confondere queste due dimensioni significa fare un favore al regime di Putin, non alla cultura. Significa legittimare un dispositivo di propaganda mentre si abbandonano quegli artisti e intellettuali russi che pagano il prezzo più alto per la loro opposizione. Non si tratta di chiudere la porta alla cultura, ma riconoscere quando viene utilizzata come estensione del potere politico e militare. Riaprire oggi quel padiglione non sarebbe un gesto di dialogo, ma un segnale di rimozione. E l’indifferenza, nella storia europea, è sempre il primo passo verso la complicità. La tradizione europea delle libertà conosce bene la differenza tra censura e difesa dello spazio pubblico da operazioni di influenza. Ignorarla non è apertura: è rinuncia. E oggi è una rinuncia che non possiamo permetterci.