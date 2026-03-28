Tornare a Schifano. A Roma una mostra che sottrae l’artista alla lunga ombra della sua leggenda

Roma, più che mai, è sfondo e materia viva, è la città che permise a Schifano di intercettare la pressione delle immagini pubblicitarie, cinematografiche e televisive che – insieme a opere come Compagni, compagni, registrano il ritmo visivo di un’epoca, la velocità e l’ipnosi. Il mondo delle merci e dei segni viene portato sulla tela senza mediazioni e lasciato agire nella sua evidenza. La sua era una politica della percezione, più che del contenuto e questa mostra romana ha il merito di sottrarre Schifano alla lunga ombra della sua leggenda – una vita tormentata, eccessi e dispersioni varie – per restituirlo al meglio. Come scrive Luca Ronchi in Una biografia (Johan & Levi editore), ciò che colpisce non è la capacità di decisione: Schifano anticipa, taglia e devia, non segue il tempo, perché è “Qualcos’altro”, volendo citare un altro suo catalogo (quello della mostra è pubblicato da Electa). “Schifano lavora per intensità, per urti visivi, mantenendo sempre una componente di rischio, come se ogni quadro fosse sul punto di disfarsi o di accendersi definitivamente”, ci spiega la curatrice. In un’altra sala, c’è poi una deviazione silenziosa grazie a Pino Tirelli (Roma 1956) e la mostra Anni Luce che appare con ombre e forme che emergono dal buio con una lentezza quasi metafisica. Il confronto tra i due funziona come una pausa ottica. Dove Schifano espone la violenza immediata dell’immagine, Tirelli la trattiene e la lascia affiorare. Due modi opposti e complementari di resistere alla smaterializzazione: uno per eccesso di superficie, l’altro per rarefazione.