Antenna Group ha comprato un sistema radiofonico con Rep. dentro

Repubblica è sempre stato un quotidiano poco radicato territorialmente, all’inizio perché nasce come secondo quotidiano d’opinione, un po’ perché quando nasce non ci sono piazze libere in cui radicarsi. Per cui si è sviluppato con molte edizioni locali, ma allo stesso tempo senza essere leader in nessuna città importante. Sia a Milano sia a Roma è secondo, ma con un quarto delle copie del Corriere e metà del Messaggero. A Bologna è secondo, ma con un quarto di copie rispetto al Carlino e a Torino è quarto con un decimo delle copie della Stampa.

Quando il mercato pubblicitario era florido e le diffusioni erano più consistenti, questa mancanza di radicamento territoriale è stata un punto di forza perché Repubblica era il più nazionale dei quotidiani e pubblicitariamente era appetibile anche da solo, ma le copie di oggi sono troppo poche per qualsiasi campagna di taglio nazionale e l’assenza di primati locali è un problema. Nei mercati in declino resiste solo il primo e in fondo, in tutto il mondo, i quotidiani sono tendenzialmente dei monopoli locali. Quindi anche le prospettive di rilancio sono incerte perché, pur chiudendo qualche redazione locale, non ha altre piazze su cui concentrarsi e d’altra parte l’alternativa è quella di diventare un quotidiano di opinione nazionale, un po’ come il Fatto o la Verità, ma sarebbe un taglio notevole rispetto allo status attuale.