È stata presentata la ventiseiesima edizione di pordenonelegge, festa del libro e della libertà, che si terrà come sempre nella città friulana dal 17 al 21 settembre. 650 voci internazionali del pensiero del nostro tempo, 350 eventi, oltre 50 sedi d’incontro. L’edizione sarà una sorta di ponte fra la capitale europea della Cultura GO! 2025 e il 2027 di Pordenone, capitale italiana della Cultura. L’Europa sarà anche scenografia speciale della città, un’Arena Europa accoglierà gli incontri sulle rive del fiume Noncello, il congedo del festival sulle note dell’Inno alla Gioia, domenica 21 settembre.

Aprirà il festival il Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi, ma saranno tante le voci provenienti dalle culture d’ogni parte del mondo e dalla narrativa italiana. E uno spazio sarà riservato anche all’intelligenza artificiale, dal momento che alcuni incontri saranno arricchiti dall'intervento dell’AI, per far toccare con mano come saranno gli incontri letterari nel prossimo futuro attraverso esperienze interattive e una macchina che permette a chiunque di dialogare con Dante o Shakespeare. Il Premio Crédit Agricole- La storia in un romanzo sarà conferito allo scrittore spagnolo Ildefonso Falcones. Quest’anno, inoltre, verrà celebrata la VI edizione del Premio Friuli Venezia Giulia “Il racconto dei luoghi e del tempo” e la V edizione del Premio Saba Poesia-Comune di Trieste-Regione Friuli Venezia Giulia.