Une semaine folle de "Il Foglio AI": bilan, avec des surprises

L'intelligence artificielle n'est une menace que pour ceux qui ne misent pas sur la créativité

La question centrale, en effet, est celle des frontières : quelles sont celles à franchir, quelles sont celles à ne pas franchir, quelles sont celles à faire correspondre, quelles sont celles qui sont inviolables, quelles sont celles à abandonner, quelles sont celles à démolir ? La première semaine de Il Foglio AI a été joyeuse et irresponsable, légère et formidable, instructive et effrayante, éducative et inquiétante, surprenante et passionnante. Nous avons beaucoup appris de Il Foglio AI, nous soupçonnons Il Foglio AI d'avoir beaucoup appris de nous, notre expérience unique et totalement inutile a fait le tour du monde, et la création des quatre premiers numéros suggère que nous devrions faire un petit bilan de notre expérience (le premier titre de Il Foglio AI écrit par Il Foglio AI se trouve ici: frissons!).

Tout d'abord, la méthode. Notre journée, avec Il Foglio AI, se déroule comme suit. Réunion vers midi. Au cours de cette réunion, nous discutons de Il Foglio du lendemain. Sur les milliers d'idées présentées lors de la réunion, la plupart se retrouvent dans il Foglio traditionnelle, quelques-unes dans Il Foglio artificielle, quelques-unes dans les deux éditions, les autres idées sont déposées dans l'après-midi, la première page est composée vers 19 heures, à 19h30 les brèves sont faites, à 20 heures la Version IA est faite, la rubrique à travers laquelle l'intelligence artificielle essaie de montrer une âme, en se moquant de tous ceux qui pensent pouvoir renoncer à l'IA dans leur vie quotidienne, et la politique, et chaque article est construit, à partir du cherry-picked, avec cette méthode. Un thème est identifié. On pose une question précise à l'IA (nous utilisons ChatGPT Pro). On propose à l'IA un angle, une ligne éditoriale, une idée autour de laquelle tourner. On lui demande d'adopter un style discursif, parfois irrévérencieux, parfois analytique. On lui demande de développer l'article en un nombre donné de caractères, avec un titre, un résumé, une manchette. Si l'article fonctionne, il est mis en page. Si l'article contient peu d'erreurs, on laisse les erreurs. Si l'article contient trop d'erreurs, on change l'article. Si l'article est mal écrit, on le fait réécrire (avouons-le : nous avons demandé à ChatGPT « désolé, ce n'est pas la peine » lorsque nous avons demandé de réécrire la version AI pour la troisième fois). À 21 heures, nous mettons la presse sous presse.

Voici maintenant les impressions de la première semaine. La qualité de l'IA dépasse toutes les attentes. L'écriture de Il Foglio AI est lourde, mais elle sait capter l'humour, elle sait interpréter le style, elle sait faire preuve d'autodérision (chaque jour nous demandons à l'IA de raisonner sur l'IA aussi en expliquant quelles sont les limites de l'IA), elle peut être une alternative aux articles écrits en pilote automatique (donc aucun de ceux que l'on trouve sur il Foglio) et elle est là, l'écriture de Il Foglio AI, comme un grand accélérateur de notre futur, nous rappelant tout ce qui ne peut pas être imité actuellement par une machine. La créativité, le regard, les nouvelles, le récit, les voix, l'ingéniosité, l'imprévisibilité.

Ces derniers jours, Il Foglio AI nous a emmenés dans un voyage gai, léger et joyeux où notre petit monde, celui du journalisme, est mis à l'épreuve, face à un vrai concurrent, dans un contexte où les professionnels menacés par les innovations ont l'occasion de réfléchir à leur avenir, à leurs forces et à leurs faiblesses, sachant que l'intelligence artificielle ne peut être une menace que pour ceux qui ne misent pas sur leur créativité.

Il Foglio AI est scrupuleuse, la machine répond immédiatement, bien sûr, mais elle répond toujours trop diligemment, et à terme, la frontière infranchissable, dans la relation entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle, c'est que l'exécutant artificiel dit toujours oui, l'exécutant naturel dit souvent non, et la créativité naît fondamentalement ainsi : en discutant, en argumentant, en se confrontant, en choisissant ensemble, avec un regard complice, les frontières à franchir ensemble.