Le rocambolesche ricadute dello sgarbo fiorentino di Gennaro Sangiuliano sul teatro di Milano

Il deragliamento musicale sulla linea Firenze-Milano rischia di buttare in un cacofonico caos, dopo il Maggio Fiorentino, anche il top di gamma Teatro alla Scala. Come raccontato ieri dal Foglio, la prevista nomina “liscia liscia” di Carlo Fuortes al Maggio (Meloni e il ministro Gennaro Sangiuliano avevano qualche motivo di riconoscenza) ha rischiato di saltare perché all’ultimo il ministro, forse per troppa foga di nomina, forse per mascariare il povero Dario Nardella, ha tentato di imporre l’ex commissario del Maggio, e uomo del Mic, Ninni Cutaia. Che c’entra la rissa istituzionale in riva all’Arno con i futuri destini scaligeri? Qualche vecchia ruggine c’è, erano stati Beppe Sala, che è presidente della Scala, e Giovanni Bazoli, molto più che un primus inter pares nel cda del teatro, a rispedire al mittente le richieste per un approdo di Fuortes alla Scala, indispettendo il governo. Ma anche alla Scala esistono gli arcana imperi, e i famosi non-detti che solo gli addetti sanno decifrare. Per cui i veleni fiorentini (un ministro di destra che fa dispetti a due sindaci di sinistra? Ahi ahi) rischiano di ripercuotersi a Milano dove il cda deve trovare il nome del nuovo sovrintendente entro il 2024 (Dominique Meyer scade nel 2025) e dove la situazione è ancor più ingarbugliata. Sala, surplassista di lungo corso, preferirebbe non scegliere e tenersi Meyer. Ma è dura.



