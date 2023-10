Quando libertà e sentimenti sembrano opposti inconciliabili. Il romanzo di Gianluca Nativo

In Polveri sottili l'amore giovane e travolgente di Eugenio e Michelangelo. L’autore sa come mettere in scena un grande amore che ha tutto lo slancio e i limiti della giovinezza, quando sul piatto non si può mettere altro che la propria vitalità, perché il resto è in divenire

C’è una generazione di italiani per i quali andare all’estero, con posizioni grandi da fuga dei cervelli o piccole piccole da pagina voltata di fretta, è un passaggio di vita fondamentale, un prendere le misure della propria autonomia, anche quando il lavoro in teoria ci sarebbe pure a casa e le famiglie si danno da fare per essere progressiste e accogliere le scelte, professionali e sentimentali, dei figli. I lavori non sono per forza migliori, ma la possibilità di crearsi un’esistenza a propria immagine e somiglianza è troppo preziosa per rinunciarvi: un tema raccontato da molta letteratura recente, com’è inevitabile per un fenomeno che negli ultimi anni ha raggiunto proporzioni enormi. È però una declinazione più personale e sentimentale quella scelta da Gianluca Nativo in Polveri sottili, elegante, avvincente romanzo che parla di una coppia ritratta in quel momento cruciale in cui libertà e sentimenti sembrano essere due opposti inconciliabili.