Michael Bible e la Bibbia che s'intreccia con la vita

Michael Bible si chiama lo scrittore, nato nel North Carolina, e fatta qualche ricerca non risulta essere uno pseudonimo. Harmony è il nome della cittadina, nel profondo e devoto sud degli Stati Uniti che fa da sfondo a “L’ultima cosa bella sulla faccia della terra” (Adelphi, il distico quasi in rima rende in italiano “Ancient Hours”). Gli indizi conducono a Flannery O’Connor e a William Faulkner. Ma non è la geografia a fare lo scrittore: nessuno dei due irraggiungibili campioni avrebbe fatto entrare in una chiesa affollata un giovanotto con una tanica di benzina, i fiammiferi in tasca e l’intenzione di darsi fuoco come un bonzo. Nervoso e maldestro, incendia il liquido sparso sul pavimento e muoiono 25 persone.



