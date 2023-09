Periferie pericolose, ma è troppo facile prendersela con gli architetti

Suonando il campanello dell’appartamento a Bastogi di Paola Cortellesi, coprotagonista della commedia Come un gatto in tangenziale (2017) di Riccardo Milani, Antonio Albanese fa partire la canzone di Renato Zero “Periferiaaa è casa mia”. Il film è un rarissimo esempio italiano né neorealista né catastrofista, dove si sorride dell’abisso antropologico che separa Roma nord da Roma sud – anche se Bastogi sarebbe a ovest – nonché Capalbio da Coccia di morto: Giovanni, pariolino che lavora per un think tank della Comunità Europea a un progetto proprio sulle periferie, porta la figlia adolescente ogni settimana a fare equitazione, stringe un’improbabile relazione con Monica, madre single molto truccata e molto tatuata, costretta a convivere con altri parenti in uno scalcagnato palazzone per tirare avanti. A Caivano invece c’è ben poco da ridere e dopo lo stupro di gruppo è diventata il nuovo simbolo delle periferie pericolose, delle baby gang, delle stese camorristiche, spodestando la Scampia di Gomorra, già star di cinema e serie tv. Ancora una volta, in molti dicono “maledetti architetti”. Sono questi luoghi disgraziati, così come i famigerati quartieri Zen a Palermo e Corviale a Roma, i frutti marci delle benintenzionate ideologie di sinistra? E’ necessario forse il pugno duro urbanistico della destra cioè la demolizione?

