Altro che calcoli matematici. La fede è questione di convenienza

Per dirimere la questione di Dio, ci voleva un ateo meridionale. Mi spiego: la dimostrazione dell’esistenza di Dio è stata per secoli affidata al versante sbagliato della matematica, quello della catena logica di formule inoppugnabili. Sul manuale di filosofia fioccano esempi, dalla prova ontologica di Sant’Anselmo alla sfilza di cause di San Tommaso, dall’arzigogolo di Cartesio – dimostrare l’esistenza di Dio per dimostrare l’esistenza del mondo – all’identificazione definitoria di Dio, Sostanza e Natura per Spinoza. Kurt Gödel è ritornato per trent’anni sulla “Dimostrazione matematica dell’esistenza di Dio” e le librerie online mi assicurano l’imminente uscita di una “Dimostrazione che Dio esiste”, che presumo competerà con “My mathematical proof of God’s existence” di Andrew Tuitt, decorato sul web di endorsement entusiasti, tipo: “Gli atei non saranno felici di questo libro!”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE