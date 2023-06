La sensibilità della catastrofe: note sparse sulla questione dell'egemonia culturale

L’unica cosa che davvero conta per una destra che non voglia più essere suddita è recuperare e vivere nel profondo quel misticismo che nullifica ogni sudditanza. In gioco c’è il dispiegarsi della vita, non l’aderenza politica

Già Ortega y Gasset ammoniva che definirsi di destra, di centro o di sinistra è uno dei tanti modi a disposizione dell’individuo per autoproclamarsi imbecille. E pazienza, con buona pace del filosofo spagnolo, viviamo in un’epoca che ormai lascia trascolorare una presa di posizione di quella natura, nella sua cristallina indifferenza per le schermaglie di politica politicante, in una equivalenza scoperta col dichiararsi di…destra. Con il Salone del Libro trasformato in una riedizione delle jüngeriane Tempeste d’acciaio, più che un dibattito sulla egemonia della cultura, e nella cultura, si sta assistendo a una querelle sulla pasta scotta della ragioneria pseudo-culturale: non si tratta di campi di affermazione, né davvero vivaddio del prendere atto di una qualche primazia della sinistra, dato che al massimo quella primazia può registrarsi nella sgangherata NKVD da redazione, o nei salottini, fisici e cartacei, dove si pratica la circolarità della recensione favorevole a qualunque roba, per quanto immonda, veda la luce editoriale purché essa provenga dalla penna giusta. La attuale sinistra di lotta e cultura non è pensiero ma soltanto burocrazia. D’altronde, e in tutta sincerità, avvistate a quelle rossine latitudini scrittori o pensatori degni davvero di nota?

Tanto la lotta quanto la dialettica sono cose serie, e uno gli interlocutori, gli avversari, i nemici, chiamateli come preferite, dovrebbe sceglierseli avendo dignità in primo luogo per sé, misurandosi soltanto con figure altrettanto degne. Quindi, delimitiamo il campo. Di cosa, esattamente, stiamo parlando? Del numero di ragionieri sovietici delle lettere che impestano case editrici, fiere, gangli amministrativi del corpaccione dello stato culturale? Oppure della cultura in senso puro, intesa come sofferto dispiegarsi di formazione dell’individuo nel suo stare al mondo? Perché in questo secondo caso non c’è alcuna supremazia da reclamare, nessuna superiorità da affermare, in realtà non c’è nulla nel mondo ovattato del progressismo con cui ingaggiare la lotta. Contro chi andrebbe reclamata questa egemonia? Con chi, finito l’aperitivo aziendale di casa editrice, esce frettoloso, scorge per via un senzatetto, ci scrive sopra, gli amici entusiasti sui giornali gli dicono che è bravo e che guarda che sensibilità, hai scoperto i poveri, e lui allora si sente, epifanicamente, la reincarnazione di Victor Hugo o di Dickens? O, se vogliamo proprio scendere giù al discount, di Pasolini? Davvero qualcuno vuol battagliare lo spazio vitale della cultura con chi non riesce ad andare oltre la stereotipica lagna dell’impegno sociale, questa brodaglia che Nicolás Gómez Dávila rubricava come roba da prostitute?

Lagna, già. Ma a parti invertite. Lo avvertiva già saggiamente il sempre ottimo Pietrangelo Buttafuoco, a destra è tempo di farla finita con il piagnisteo. Perché sennò poi arriva Michele Serra, e giustamente ti irride parlando di ‘cultura della lagna’, buttando la palla nella tua porzioncina di campo da gioco. L’insopportabile moralismo della sinistra è sempre quello. Solo che una volta a puntare il ditino e a segnare la lavagnetta dei buoni e dei cattivi, dei pubblicabili e degli impubblicabili, erano Vittorini, Calvino, e Pasolini. Sì, pure Pasolini, il presunto trasgressore del conformismo che poi a furia di girare su sé divenne epitome iridescente del conformismo assoluto - chiedere ragguagli in tema alla Rusconi degli anni che furono, all’ostracizzazione patita da Alfredo Cattabiani e al pasoliniano ditino puntatogli contro. Almeno quelli però erano Vittorini, Calvino, Pasolini. Oggi non ci sono più. A sinistra se la ridono, sghignazzano, fanno le loro listine, tra una presentazione libraria e una ospitata in televisione cercando con il lanternino gli autori di destra, e poi ridono ancora. Non vogliono cercare, alcuni, non sanno farlo altri, in caso contrario si sarebbero imbattuti nella autobiografia di Luis Buñuel, ‘Dei miei sospiri estremi’, il quale, ricordando i tragici anni della guerra civile di Spagna e i relativi orrori, si trova a riflettere su come sia stato possibile arrivare a una simile barbarie considerando che nel campo della destra, il regista parla proprio di ‘fascismo’ per ovvie ragioni storiche, la cultura era molto più sviluppata.

Oggi ci si domanda se esista una cultura di destra. Per decenni, la cultura è stata in prevalenza un affare da reclamare tra le varie sfumature della destra. E in effetti, anche solo a voler fare della contabilità numeraria, il mondo culturale anti-progressista, dipanato in una traiettoria che si inarca dal conservatorismo rivoluzionario, passando per il misticismo estetizzante para-fascista, per il libertarismo e il liberalismo meno incline al compromesso con il sol dell’avvenire, per le posizioni reazionarie, per arrivare al conservatorismo tout court e per poi abbattersi come maglio sulla testa della vulgata progressista, è assai vasto e composito. Il problema, lo si capisce, non è la consistenza dei numeri, né la sostanza, e nemmeno definire chi o cosa possa essere uno scrittore di ‘destra’. Il problema è la metodologia, e la psicologia. Dal punto di vista psicologico, la destra istituzionale, per tale intendendo quella che governa, ha un complesso di inferiorità abissale e soprattutto un innato, intrinseco masochismo. “Se si scrivesse sempre soltanto quello che quindici anni dopo sarebbe opportuno aver scritto, è probabile che non si scriverebbe niente del tutto”, ha notato Gottfried Benn. La destra istituzionale, masochista, fa le pulci ai suoi stessi, presunti autori, affinché non scrivano cose sconvenienti, sennò poverini a sinistra potrebbero offendersi. Passa ai raggi X biografie, frequentazioni, concetti espressi, come nemmeno un burocrate della DDR. E quindi per evitare pantani, grane, beghe, scoraggia e asfissia nella culla la sua stessa cultura, osteggiandola in ogni modo possibile e cercando genealogie assai spesso improbabili, elidendo chiunque possa sembrare scomodo o inopportuno. Alleva e incensa solo i ‘presentabili’, che per il fatto stesso di essere presentabili o hanno scarse cose da dire e scrivere, oppure sono direttamente di sinistra, e così si fa prima.

D’altronde è inutile ragionare di egemonie, vere o presunte, se poi le istituzioni governate dalla destra, per masochismo o timidezza o incapacità, sanno celebrare, nominare, finanziare soltanto esponenti dell’intellighenzia progressista. La storia del Salone del libro, della sua governance, e soprattutto del ruolo delle istituzioni pubbliche è assai istruttiva in questo senso. Buona idea, come mi sembra di capire si stia pensando di fare, sarebbe uscire dal pantano rendendo accountable, in quanto espressione di enti pubblicamente finanziati e quindi esponenziali di un pluralismo pagato dalle tasse di cittadini di sinistra e di destra, responsabili e direttori. Dal punto di vista metodologico, che a quello psicologico è intimamente connesso, e parafrasando Antonin Artaud, a destra dovrebbero farla finita con il preoccuparsi ossessivamente del giudizio della sinistra. Restino pure, i burocrati col colbacco di peluche, a latrare sui loro giornali, a pontificare su Twitter, a puntare le loro bacchettine, a ritrovarsi nei loro festival e sui loro palchi contro l’intolleranza e la cultura regressiva della destra. E che lo facciano nel deserto, nella indifferenza più pura. Perché non gli basterà mai, perché non riconosceranno mai la dignità dell’altra parte come parte con cui interloquire. Per quanto a destra ci si scarnifichi, ci si umili, ci si imbelletti e ci si vesta con l’abito buono della presentabilità, del dialogo, della tolleranza, nel Moloch burocratico della cultura di sinistra non saranno mai contenti o soddisfatti e pretenderanno altra umiliazione, altre Canossa.

L’unica cosa che davvero conta per una destra che non voglia più essere suddita, soggiogata, masochisticamente protesa a farsi dare mazzate, tenendo sempre a mente come scriveva Masoch che chi si lascia frustare merita di essere frustato, è reclamare la piena, totale sensibilità della catastrofe. Essere ancora, come già si è stati, sismografi dei moti di faglia e di rigoglio nel ventre sordo dei mutamenti del mondo, e dell’essere umano. Recuperare, celebrare, vivere nel profondo e sentire quel misticismo che nullifica ogni sudditanza, e che se ne sta in margine, sia pure nelle tempeste di un mondo accelerato e caotico, per la gioia dell’eternità. Nel 2021, sulle pagine di Avvenire, Cesare Cavalieri si domandava ‘perché gli scrittori di “destra” scrivono meglio degli altri?’ In quell’occasione la riflessione originava dalla autobiografia di Drieu La Rochelle, ma la considerazione è generale. ‘Lo stile è superiore alla verità, porta in sé la dimostrazione dell'esistenza’, ammoniva Benn. Lo stile non è solo forma marmorea, ma consapevolezza di un orizzonte di possibile catastrofe che finisce per consistere nel e del senso stesso della vita. E’ la prassi della autodeterminazione e della scelta. O meglio: l’autorappresentazione della inevitabilità della scelta, la sua sublime funzione di differenziazione tra paradigma primitivo, animale, fermo nella sua quieta stasi tipica del buon selvaggio e dell’immota forma progressista, e paradigma celeste dell’individuo consapevole e realizzato che affronta il mare, punteggiato dagli scogli dell’esistenza, incurante della possibilità della catastrofe.

Non più concepita questa come patetico, e incapacitante, dramma di danno e colpevolezza, ma come tragedia nel suo storico ritorno all’origine di un tempo alternativo biforcato tra mille scelte e possibilità e rischi, che riproduce la propria lezione morale nella individualità di chi è chiamato, nel qui e nell’ora, a dover assumere una decisione. Quella splendida incandescente, imperdonabile sensibilità che è stata, ed è, di Cristina Campo, di Guido Ceronetti, di Andrea Emo, di Mario Praz, di Pierre Drieu La Rochelle, di Fernando Pessoa, di Carlo Michelstaedter, di Knut Hamsun, di Emil Cioran, di Rainer Maria Rilke, di Louis-Ferdinand Céline, di Helmut Schoeck, di Gottfried Benn, del libertarismo americano alla Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, Walter Block, del crepuscolare romanticismo hölderliniano e dell’affilato nitore giuridico-politologico di Carl Schmitt, della mistica accecante di Simone Weil e di quella tradizionale di Zolla. Non si tratta di reclamare testi o nomi di autori, come fossero figurine da ascrivere all’album di famiglia, appiccicandoli tra loro in un rutilante patchwork di appropriazioni e di rivendicazioni. Lo so: la prassi ‘egemonica’ attuale, autoptica nel suo incedere, esigerebbe la dissezione di ciascuno di quei nomi, e di mille altri, per verificarne l’essere, gaberianamente, ascrivibili o meno al pantheon della destra o della sinistra. Decenni di oleose polemiche su Tolkien lo hanno insegnato. E ci hanno insegnato soprattutto che per la sinistra il comprendere se un autore sia di destra o meno è un esercizio funzionale al definirlo ‘fascista’, per gettarlo poi nella fossa della morte civile. Salvo poi pentirsene decenni dopo, come appunto avvenuto per Tolkien, del quale a sinistra non hanno mai capito nulla, salvo volerci saccentemente spiegare ora chi fosse, cosa scrivesse e cosa pensasse il professore britannico. Ma è esattamente questo il punto. Il pantheon è un bellissimo tempio di morte. Prismatico, ma statico e cimiteriale. E qui invece, in gioco c’è il dispiegarsi della vita, e della lotta, non i letti di Procuste per verificare il grado di aderenza di un autore a una data parte politica, facendolo più o meno a pezzi. Non si deve aderire a una categoria politica, ma a una precisa, intransigente sensibilità.

L’altra obiezione è parimenti scontata: vanno bene i nomi del passato, ma oggi? Oggi dove sono gli eredi di quella sensibilità della catastrofe? Volendocela cavare con una battuta potremmo dire che ci sono pochi intellettuali di destra, al giorno d’oggi, perché viviamo tempi mediocri, tempi grami e aridi, tempi in cui fare l’intellettuale è diventata professione come il vigile urbano o il commerciante. Gente che si fa stampigliare la dicitura ‘intellettuale’ sulla carta di identità, reclamandolo come un vanto, difficilmente potrebbe sentirsi erede di una linea direttrice che si è misurata con la sete di assoluto. Tempi, shakespeariani, in cui la virtù in ginocchio chiede il permesso al vizio di fargli del bene. E gli ‘intellettuali’ vanno in televisione a parlare di tutto, dal rischio idrogeologico alla campagna acquisti della Roma, non dimenticando i fumetti e l’Eurovision. Cercando pure di capire se le trasmissioni di Zoro o di Fabio Fazio siano state incubatrici della egemonia culturale della sinistra. Una battuta, ma fino ad un certo punto.

C’è poi da considerare la logica dell’ordine sparso, per cui, complice anche una certa dose di narcisismo da vittima, mentre a sinistra organizzano, come fossero una macchina da guerra non tanto gioiosa, la loro presenza ovunque, recensendosi a vicenda, invitandosi a vicenda, glorificandosi a turno, a destra ci si accoltella alle spalle alla prima occasione e si gettano a mare i naufraghi che reclamino un posticino sulla Zattera della Medusa, dicendosi poi esclusi e ghettizzati. Giocando alle vittime, appunto. Molti, troppi, sono semplicemente invisibili. Altri, ancor più semplicemente, stanno orgogliosamente in margine. Altri ancora vengono lasciati fuori dai loro stessi apparenti correligionari, per invidia, per narcisismo, per antipatia. Un buon primo passo sarebbe quindi superare il complesso di inferiorità, riconnettersi alla scaturigine di quella sensibilità evocativa della catastrofe, ponendosi le giuste questioni, tornando all’origine dello stile e lasciando da parte le riflessioni ombelicali da cameretta del genere ‘la cultura di destra’, ‘chi sono gli autori di destra’, ‘cosa mangiano gli autori di destra’, ed evitando poi, strategicamente, di azzopparsi a vicenda. Il resto, il contorno, il mondo delle case editrici, dei finanziamenti, delle redazioni, degli spazi, per chi governa e ha consapevolezza di governare, per chi ha idea di come governare e lo voglia fare davvero, per chi fa imprenditoria della cultura, è ancillare e secondario. Ma prima, prima, si recuperi quella tremenda sensibilità.