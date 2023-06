La nostra esistenza si perpetua solo grazie alla contaminazione delle vite

Marco Balzano in Café Royal (Einaudi, 2023) scrive una epistemologia dell’incontro, attraverso un florilegio di storie d’individui che in comune hanno una cosa: un luogo. Si tratta di un bar, a Milano, in Via Marghera, quello che dà il titolo al libro, e tutti i protagonisti dei racconti che lo scrittore sceglie di mostrarci di lì passano, ci fanno colazione o prendono uno spritz, abitano nelle vicinanze e, per ragioni più o meno recondite, tra di loro sono legati, e non certo (solo) perché frequentano lo stesso bar, ma perché questa è la struttura intrinseca della società. “Sai cosa penso? Che le cose fuori dai loro posti sono soltanto cose. Sono roba”, scrive Carlotta Valsecchi al fratello Giorgio, in uno degli ultimi racconti, come se nel mondo esistesse una sorta di forma geometrica invisibile con innumerevoli lati di cui ciascun essere umano copre un vertice, e come se, pur deformandosi, questa figura mantenesse però sempre una congruenza intrinseca, ch’è garantita dalla nostra umanità d’individui.

