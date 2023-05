Gala la russa, tiranna di Salvador Dalí

Quando venne fuori l’incresciosa storia di una presunta figlia di Dalí che reclamava la sua parte di eredità mi trovavo a Figueres, nella provincia di Girona, dove il gran pittore nacque nel 1904 e dove presto sarebbe stato esumato il suo corpo, imbalsamato con tanto di baffi arricciati col gel. La prova del Dna avrebbe escluso la paternità presunta di Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, ma intanto – curiosa, in mezzo a frotte di turisti – ero andata a cercare la sua tomba entrando nel Teatro Museo con la famosa cupola trasparente, la scialuppa capovolta in aria nel mezzo cortile e i naufraghi a testa in giù. Intorno, le mura di un castello rosso argilla orlate, come le torri, di bianche uova giganti. Progettato personalmente nei minimi dettagli, il museo contiene gran parte dei balocchi del Marqués de Dalí de Púbol, che per l’eternità presenzia dalla sua sepoltura, e chissà se con un brivido di piacere, all’inesauribile via vai di visitatori. Lì, per la prima volta, avevo visto Gala onnipresente, misurando l’evoluzione dei ritratti di lei, che ora esce da una tavola di legno grezzo con un oliveto tra i capelli, nel ritratto abbozzato del 1933. Poi sale nell’apoteosi del decennio successivo e diventa “Galarina”, dipinta nel 1945 nella posa della “Fornarina” di Raffaello, con un solo seno nudo. Ed eccola divinizzata nel 1949, “Leda atomica” ghermita dal cigno nelle sue classiche proporzioni, per poi sgranarsi e scomporsi come una galassia di pianeti nella “Galatea delle sfere” del 1952. Nel racconto autobiografico del Dalí non ancora quarantenne, pubblicato nel 1942, il maestro aveva presentato al mondo la sua donna come “un autentico miracolo”, come l’unico essere che “ha raggiunto un piano di vita paragonabile alla serene perfezioni del Rinascimento”, come “Gala-Gradiva, colei che avanza”, la chiave di accesso al suo mondo inconscio, colei che – iniziandolo all’amore – l’aveva guarito dalla follia e distolto dal crimine.

