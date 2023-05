La militanza e poi il teatro, le chiacchiere, le serate parigine. Addio all'amico Giorgio Ferrara

Sull’Unità del 21 aprile 1963 una foto inquadra eloquente i volti di Giorgio Ferrara e Duccio Trombadori alla testa di un corteo studentesco di protesta contro l’esecuzione di Julian Grimau, dirigente comunista spagnolo, prigioniero nelle carceri di Franco, condannato a morte per strangolamento. E’ il più importante ricordo che ho di Giorgio, ora che lui non c’è più, dopo una scomparsa da tempo annunciata ma non meno dolorosa per chi gli era più vicino per intimità, amicizia e fratellanza.

