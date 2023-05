“Ucraina senza ebrei”, il reportage di Grossman dallo sterminio

“Quando tra colpi di cannone e fragore di granate le nostre truppe entrano nei villaggi della Riva sinistra ucraina, le oche nelle aie si staccano da terra sbattendo le enormi ali bianche e volteggiano a lungo sulle case, sulla lenticchia d’acqua che copre gli stagni, su orti e frutteti”. Tutt’intorno è silenzio, un silenzio vuoto di terra desolata. “Hanno qualcosa che turba, qualcosa di strano, quel volo greve e faticoso di uccelli da cortile e quel loro starnazzare brusco”. Negli occhi attenti del cronista di guerra che nel 1943 entra in Ucraina al seguito dell’Armata Rossa ci sono già le visioni e le parole del futuro testimone dello sterminio degli ebrei (fu tra i primi a entrare a Treblinka all’inizio di settembre del 1944) e poi della della tragedia della Guerra, e della Russia e dell’Ucraina straziate nel totalitarismo di Stalin. Ma allora Vasilij Grossman, ebreo ucraino per nascita, non aveva ancora quarant’anni ed era il fedele cronista delle imprese dell’Armata rossa, l’esercito (quasi) senza macchia in marcia per la liberazione dei popoli. Il suo occhio e la sua sensibilità fotografano la tragedia di un’intera nazione: “In ogni città o villaggio ucraino non c’è casa in cui non si sentano parole piene di rabbia o amarezza contro i tedeschi, in cui in questi anni son si siano versate lacrime su lacrime”.

