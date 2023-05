Paolo Giordano a tutto campo, dall'Ucraina al liceo classico e la sua nostalgia

Fa fatica a essere simpatico, ma nessuno ne parla male. E’ umano anche lui. La promiscuità in “Tasmania” che è “tutta finzione”, i No vax migliori di chi “fa sofismi sulla guerra”. Chiacchiere con lo scrittore, sotto al sole

Paolo Giordano è uno scrittore serio, serissimo. Scrive libri per Einaudi, che hanno enorme successo ma non sono vergognosamente commerciali, va in televisione e non fa il buffone, fa dei reportage autorevoli sul principale quotidiano italiano. Ha una t-shirt bianca e ha appena compiuto quarant’anni ma sembra un bambino, un bambino molto carino e serio, tipo Calvin & Hobbes, che parla a bassa voce scegliendo con cura le parole. Ha una grossa fede al dito e un orologio elegante, da adulto, che stonano sul suo essere ragazzino.