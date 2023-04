Un sornione tributo a chi ha scelto Annalena Benini per guidare il Salone del Libro di Torino

Campione di leggerezza e libertà letteraria, la nostra saprà tenere lontana la kermesse dell'editoria dal riverito polline culturale. Quel che è consolante è che la nomina sia andata a lei, scrittrice che non l'ha meritata

Parigi perde le sue trottinette, a noi il monopattino. Annalena Benini o se volete Annalena, campione di leggerezza e libertà letteraria, dirigerà la nostra Francoforte sul Po, il salon des salons, il tempio torinese del libro. Roba forte e significativa, da festeggiare per lei, superstar naturale cresciuta tra queste piccole, effimere mura, e per quel fascismo liberale, a noi il monopattino!, che non sa solo straparlare, conosce o riconosce, evidentemente, anche l’arte o la civiltà della conversazione.