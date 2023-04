Instagram habitat dei lettori più accaniti? Su @maggies_bookstagram sì

In un mondo di influencer della moda, food blogger e ambassador di qualsiasi cosa, c’è una ragazza che ha deciso di puntare tutto sui libri: Margherita Fiorini, 25 anni, romana. Su Instagram è @maggies_bookstagram, oltre ventitremila follower, una serie di connessioni, gruppi e iniziative, tutte legate al mondo dell’editoria. Eppure studia per la laurea magistrale in Biologia molecolare alla Sapienza di Roma. “Sono appassionata di materie scientifiche, ma anche letteratura, arte e poesia. Un dualismo che i libri hanno armonizzato”. Margherita è una persona curiosa e la scelta di studiare Biologia nasce dal desiderio di penetrare i misteri della vita. La passione per i libri si manifesta sin dalla tenera età. “È colpa dei miei genitori – scherza Maggie – mi regalavano lettere a forma di calamita con le quali componevo delle parole. Sedevo sul vasino sempre accompagnata da un libro cartonato. I primi me li regalava papà rientrando dai numerosi viaggi di lavoro. Attendevo con ansia il suo ritorno per scoprire che libro aveva scelto per me”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE