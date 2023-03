La vita agra della barzelletta

Ci sono un inglese, un francese, un tedesco e un italiano… Alt, questa barzelletta non s’ha da raccontare. Eh, già. Visto che di solito l’italiano fa fare una figura da scemi agli altri, si offenderebbero tutti, non è giusto, non è elegante, non è corretto. E non parliamo di altre e più delicate suscettibilità, i gusti sessuali, il colore della pelle, le caratteristiche fisiche. Nell’èra del Grande Lamento, si moltiplicano gli argomenti che è meglio non toccare se non con tutte le cautele dell’umoristicamente corretto. Gli indignati speciali sono sempre lì pronti, con il ditino alzato, a stigmatizzare e a protestare e infine a mettere alla gogna chiunque dica tutto ciò che può risultare anche soltanto lontanamente offensivo per chiunque altro. Una sensibilità esasperata che diventa esasperante quando si tratta di risate: dall’umorismo “alto” alla comicità greve, far ridere è come danzare sulle uova della suscettibilità contemporanea. Non parliamo poi dell’umorismo più salace e popolare, plebeo e fescennino, insomma della barzelletta, che pure ha una sua gloriosa tradizione. Da piccini ma già saldamente perfidi, e soprattutto insensibili alle altrui sensibilità, ci siamo tutti divertiti con il dissidente russo Andrei Koimasky o il pilota giapponese Chimafuso Lamoto. E via con battute e battutacce su diversamente alti o variamente colorati (abbronzati, avrebbe detto Berlusconi) che oggi provocherebbero irritazioni generalizzate, levate di scudi, esposti alla magistratura, editoriali impeccabilmente conformisti. Già nel 2015, e proprio sul Foglio, Jerry Seinfeld dell’omonima sit-com lamentava come il politicamente corretto stesse distruggendo il meglio dell’umorismo americano. E puntualmente qualche settimana fa è arrivata la notizia che Twitch, la piattaforma di proprietà di Amazon, ha censurato i suoi monologhi per “transfobia”, insomma ha applicato anche alle battute la cancel culture. Una risata vi seppellirà, come si diceva quando ancora si pensava che la satira potesse cambiare il mondo? Macché: adesso è il mondo che seppellisce la risata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE