Le pene agresti di Alice Robb, romanziera e ballerina, in una comunità di artisti

Yaddo è una colonia per scrittori che ha felicemente accolto negli anni penne del calibro di J. G. Ballard e Philph Roth. La residenza calca il mito della solitudine, ma c’è chi vuole il viavai: come l'autrice dell'articolo apparso su Literary Hub

Diceva Arthur Koestler che gli scrittori sono di due tipi: quelli che piazzano la scrivania davanti alla finestra – così possono farsi belli con la frase di Joseph Conrad: “Mia moglie non capisce che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando”. E quelli che preferiscono guardare la parete, o magari gli scaffali della propria libreria. Tutte le altre manie – pelle di coccodrillo appesa al muro, libri che la cameriera levò dagli scaffali per spolverare, rimettendoli a caso, e così sono rimasti – sono secondarie. A Yaddo, colonia per scrittori di Saratoga Springs, hanno soggiornato André Aciman (lanciatissimo dopo “Chiamami con il tuo nome” by Luca Guadagnino), James G. Ballard, Saul Bellow, Donald Antrim, Paul Auster. Siamo solo alle prime lettere dell’alfabeto, andando avanti troviamo una giovanissima Patricia Highsmith. Philip Roth c’è tornato sette volte, lo racconta in “Lo scrittore fantasma”. Tutti con profitto, sembra. Nessuno si è mai lamentato, perlomeno pubblicamente.