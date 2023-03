“Mia anima carnale”: rimandi alimentari e note sessuali nelle lettere di Manganelli a Ebe 

Il libro appena pubblicato da Sellerio raccoglie la corrispondenza inedita iniziata nel 1960. E fa vedere come anche nel privato (o forse soprattutto) si riescano a tirare fuori i migliori tocchi linguistici per dichiarare il proprio attaccamento emotivo e fisico

I filosofi in duemila e passa anni di storia non sono ancora riusciti a capire cos’è l’amore. Gli scrittori però, quando sono bravi, riescono a mostrare almeno una delle tante sfumature dell’amore: la passione. La seduzione tira fuori dall’uomo letterato i più gustosi paragoni e metafore, fa sperimentare col vocabolario. Leggere le lettere, a oggi inedite, che Giorgio Manganelli ha scritto a Ebe Flamini, fa vedere come anche nel privato (o forse soprattutto) si riescano a tirare fuori i migliori tocchi linguistici, i più bei giochi, per dichiarare il proprio attaccamento emotivo e fisico.