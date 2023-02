Confusione e creazione, nel libro di Francesco Piccolo

Il mondo si divide tra coloro che sceglierebbero il lavoro (l’opera) e coloro che sceglierebbero l’amore. Per ammirazione, e quindi per amore di Fellini, Sandra Milo decide di partecipare a Otto e mezzo, dopo essersi ritirata dal cinema. All’inizio era irremovibile, ma Fellini d’accordo con il marito le tese un agguato: arrivò a casa sua una mattina con un operatore per un provino a sorpresa. Lei era appena sveglia e in vestaglia. Fellini le chiese se avesse una chitarra, lei rispose: no, però ho un gatto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE